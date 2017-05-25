Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.05:
$ 56.07
€ 63.01
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Сибири 97 человек обратились за медпомощью из-за пожаров

Сибирь
25 мая, 16:21 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 25, мая. /ТАСС

Двое госпитализированы

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 25 мая. /ТАСС/. Более 90 человек обратились за медицинской помощью из-за пожаров в Сибири. Об этом ТАСС сообщили в территориальном Центре медицины катастроф (ТЦМК).

"За медицинской помощью обратились 97 человек. В Красноярском крае врачи оказали помощь 93 пострадавшим, четырем - в Иркутской области", - сказал собеседник агентства. Два человека в Красноярском крае по медицинским показаниям были госпитализированы в лечебные учреждения.

По последним данным, в результате пожаров в Красноярском крае и Иркутской области в 10 населенных пунктах сгорел 171 дом, в которых проживали более 630 человек. Свыше 5 тысяч домов удалось отстоять, а также восемь социально значимых объектов, пять объектов инфраструктуры, два потенциально опасных объекта. В пунктах временного размещения находятся 40 человек.

В результате пожаров три человека погибли.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пожары в Красноярском крае
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
"Вас привезли сюда, как предателей": истории итальянцев, в 1942 году депортированных из Крыма
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
9
Режим ЧС федерального уровня ввели в Иркутской области, Красноярском крае и на Ставрополье
10
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
6
Агитпоезд "Армия Победы" проводили из Иркутска
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова назвала странным совет Керри студентам учить русский язык
2
Захарова сравнила заявление Киева о визах для россиян с анекдотом про кактусы
3
ФСБ задержала в Москве четырех членов ИГ, готовивших теракт на транспорте
4
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
5
Источник: комитет Госдумы поддержал кандидатуру Небензи на пост постпреда РФ при ООН
6
Захарова: дискредитация посла РФ в США - сознательная политика телеканала CNN
7
Движение на МКАД полностью перекрыто из-за нависшего над дорогой информационного щита
Темы дня
Загрузка...
Реклама