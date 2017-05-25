В Сибири 97 человек обратились за медпомощью из-за пожаров

КРАСНОЯРСК, 25 мая. /ТАСС/. Более 90 человек обратились за медицинской помощью из-за пожаров в Сибири. Об этом ТАСС сообщили в территориальном Центре медицины катастроф (ТЦМК).

"За медицинской помощью обратились 97 человек. В Красноярском крае врачи оказали помощь 93 пострадавшим, четырем - в Иркутской области", - сказал собеседник агентства. Два человека в Красноярском крае по медицинским показаниям были госпитализированы в лечебные учреждения.

По последним данным, в результате пожаров в Красноярском крае и Иркутской области в 10 населенных пунктах сгорел 171 дом, в которых проживали более 630 человек. Свыше 5 тысяч домов удалось отстоять, а также восемь социально значимых объектов, пять объектов инфраструктуры, два потенциально опасных объекта. В пунктах временного размещения находятся 40 человек.

В результате пожаров три человека погибли.