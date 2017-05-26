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КРАСНОЯРСК, 26 мая. /ТАСС/. Двух мародеров задержали на месте пожара в Канске Красноярского края, где в среду сгорело лесоперерабатывающее предприятие и десятки жилых домов. Об этом сообщила пресс-служба Сибирского округа Росгвардии.
"Нарядом вневедомственной охраны по городу Канску управления Росгвардии по Красноярскому краю в составе старшего прапорщика полиции Виталия Тюрина и прапорщика полиции Вадима Муромца при патрулировании территории цеха лесоперерабатывающего предприятия, пострадавшего от пожара, были задержаны двое мужчин, которые выносили набитый доверху ломом цветного металла мешок", - сообщили в Росгвардии.
В ведомстве сообщили, что мужчины не смогли пояснить, почему находятся на территории, пострадавшей от пожара. В настоящее время в отношении граждан проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В среду в массовых пожарах в городах Канске, Лесосибирске и нескольких поселках сгорели более 130 домов. Три человека погибли.