КРАСНОЯРСК, 26 мая. /ТАСС/. Двух мародеров задержали на месте пожара в Канске Красноярского края, где в среду сгорело лесоперерабатывающее предприятие и десятки жилых домов. Об этом сообщила пресс-служба Сибирского округа Росгвардии.

"Нарядом вневедомственной охраны по городу Канску управления Росгвардии по Красноярскому краю в составе старшего прапорщика полиции Виталия Тюрина и прапорщика полиции Вадима Муромца при патрулировании территории цеха лесоперерабатывающего предприятия, пострадавшего от пожара, были задержаны двое мужчин, которые выносили набитый доверху ломом цветного металла мешок", - сообщили в Росгвардии.

В ведомстве сообщили, что мужчины не смогли пояснить, почему находятся на территории, пострадавшей от пожара. В настоящее время в отношении граждан проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В среду в массовых пожарах в городах Канске, Лесосибирске и нескольких поселках сгорели более 130 домов. Три человека погибли.