За медпомощью в результате пожаров в Сибири обратились 100 человек

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Число обратившихся за помощью к медикам в результате пожаров в Сибири увеличилось до 100 человек, двое из них находятся в больницах. Об этом ТАСС сообщили в Центре медицины катастроф.

"За медицинской помощью обратились 100 человек, 93 из них пострадали от пожаров в Красноярском крае, семеро - в Иркутской области", - сказал собеседник. "В больницах остаются два человека, их состояние оценивается как средней степени тяжести", - добавил он.

Остальным помощь оказана амбулаторно.

По информации регионального следственного управления СК, погибли три человека.