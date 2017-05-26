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За медпомощью в результате пожаров в Сибири обратились 100 человек

Сибирь
26 мая, 8:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Двое находятся в больницах

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Число обратившихся за помощью к медикам в результате пожаров в Сибири увеличилось до 100 человек, двое из них находятся в больницах. Об этом ТАСС сообщили в Центре медицины катастроф.

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Число погибших при пожарах в Красноярском крае выросло до трех человек

"За медицинской помощью обратились 100 человек, 93 из них пострадали от пожаров в Красноярском крае, семеро - в Иркутской области", - сказал собеседник. "В больницах остаются два человека, их состояние оценивается как средней степени тяжести", - добавил он.

Остальным помощь оказана амбулаторно.

По информации регионального следственного управления СК, погибли три человека.

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