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Таможня: ужесточение санкций за незаконную добычу нефрита снизит его контрабанду

Сибирь
26 мая, 9:05 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 26, мая. /ТАСС

С начала года в Забайкалье возбуждено 11 административных дел, связанных с попытками незаконного вывоза нефрита из России в Китай, изъято 19 кг минералов

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ЧИТА, 26 мая. /ТАСС/. Ужесточение санкций за незаконную добычу нефрита, обсуждаемое в Государственной думе РФ, позволит сократить контрабанду минерала. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Читинской таможни, сотрудники которой ежегодно задерживают на российско-китайской границе десятки килограммов нефрита.

"С начала года в Забайкальском крае возбуждено 11 административных дел, связанных с попытками незаконного вывоза нефрита из России в Китай, изъято 19 кг минералов. Самую крупную партию, 49 камней общим весом более 11 кг, обнаружили в апреле у гражданки Китая. Предполагаемое ужесточение санкций за незаконную добычу нефрита должно способствовать снижению объемов контрабандного минерала, особенно его крупных партий", - пояснили в пресс-службе.

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С этим согласны и в соседней Бурятии, где сосредоточено свыше 90% балансовых запасов сортового нефрита России, включая самый ценный - белый. По словам депутата Госдумы Николая Будуева, масштабный спрос на камень возник недавно, когда местные жители поняли, что минерал востребован в Китае. Сложилась ситуация, когда спрос на нефрит вырос, а большинство его месторождений оказалось по сути без хозяина - они формально принадлежали государству, но их никто не охранял.

"Отрасль в целом стала крайне криминализированной. <...> Поэтому государство начало работу на законодательном уровне, чтобы повысить ответственность за незаконную добычу. За незаконную добычу нефрита, во-первых, будут привлекать более жестко к административной ответственности, во-вторых, будут конфисковать орудия труда. Это касается не только нефрита, но и общераспространенных полезных ископаемых", - сказал депутат.

Соответствующий законопроект Госдума в феврале этого года приняла в первом чтении. Документ усиливает административную ответственность за самовольную добычу нефрита, включая возможность конфискации средств совершения правонарушения, и сбыт незаконно добытого нефрита. Законопроект предусматривает введение административной ответственности за сбыт незаконно добытого нефрита, в том числе для физлиц.

"Я надеюсь, мы пройдем второе и третье чтения. Никто не возражает, все понимают значимость проблемы. Надо, чтобы у каждого месторождения появился свой хозяин", - заключил Будуев.

«Зеленое золото»

Нефрит - полудрагоценный минерал, включенный в перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз. В Китае и странах Юго-Восточной Азии его называют "зеленым золотом" и "священным камнем". Цена минерала в КНР может составлять до тысячи долларов за килограмм в зависимости от качества, из России нефрит можно вывозить только по лицензии.

Республика Бурятия находится в тройке ведущих поставщиков нефрита на международный рынок. Ежегодно здесь добывают более 270 тонн этого камня. Часть минералов контрабандисты пытаются вывозить в Китай, прежде всего, через пограничные переходы в Забайкалье и на Дальнем Востоке.

При этом борьба МВД, таможни и других заинтересованных ведомств с контрабандистами уже приносит плоды: ранее ТАСС сообщал, что незаконные поставки нефрита в Китай через пункты пропуска в Забайкальском крае в 2016 году сократились более чем в два раза - с 500 до 204 кг. В Бурятии, по данным таможни, вес изъятого нефрита в 2016 году составил 45,1 кг, что в три раза меньше, чем годом ранее.

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