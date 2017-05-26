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Молодые врачи, учителя и ветеринары смогут получать в Бурятии лес на строительство жилья

Сибирь
26 мая, 10:01 UTC+3 УЛАН-УДЭ мая. /Корр.ТАСС, Эльвира Балганова

В республике разрабатывается соответствующий закон

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© ИТАР-ТАСС/Евгений Епанчинцев

УЛАН-УДЭ, 26 мая. /Корр.ТАСС Эльвира Балганова/. Молодым врачам, учителям и ветеринарам в Бурятии в виде господдержки могут начать бесплатно выдавать лес для строительства домов, в регионе разрабатывается соответствующий закон. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики со ссылкой на врио главы региона Алексея Цыденова.

"Для них (представителей востребованных в регионе профессий - прим ТАСС) предполагается выделение бесплатного леса для строительства жилья. Кроме того, отвод леса и его доставка также должны быть бесплатными", - отметили в пресс-службе.

Сейчас в Бурятии реализуется программа "Земский доктор". В 2017 году участие в ней примут 124 врача. В 2016 году поддержку по этой программе получили 100 докторов. Всего, начиная с 2012 года, в село по ней привлечь удалось 645 специалистов.

В программу "Земский доктор" в Бурятии с 2016 года включены поселки городского типа. Это, уверены местные власти, положительно скажется на обеспеченности врачами районов по Байкало-Амурской магистрали, но не снимет напряжение в малых городах и фельдшерско-акушерских пунктах.

В Бурятии действует республиканская программа "Развитие здравоохранения", которая предусматривает выделение единовременных выплат ("подъемных") врачам и медработникам среднего звена, а также особо дефицитных специальностей по 700 тыс. и 200 тыс. рублей соответственно. С 2014 года эти выплаты получили 37 врачей и 21 представитель среднего медперсонала.

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