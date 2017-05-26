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Пять дачных домов сгорели при пожаре в Новосибирской области

Сибирь
26 мая, 10:12 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 26, мая. /ТАСС

Более 500 удалось спасти

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НОВОСИБИРСК, 26 мая. /ТАСС/. Пять дачных домов сгорели во время крупного пожара, произошедшего накануне в одном из садовых обществ в Мошковском районе Новосибирской области. Распространению огня способствовал сильный ветер, но пожарным удалось отстоять более 500 домов, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

"Сначала загорелась одна дача из бревен, очевидцы вызвали пожарных и пытались самостоятельно потушить пожар из поливных шлангов. Но сильный ветер, который был тогда, погнал огонь в сторону других строений, и 4 из них вспыхнули практически моментально", - уточнили в МЧС.

Пожарные прибыли на место менее чем за 10 минут и предотвратили дальнейшее распространение огня. Всего в СНТ "Рябинка-Этро-1" 536 домов и один магазин. В МЧС отдельно отметили, что в садоводстве были специально приспособленные для пожарных нужд емкости с водой.

Причина пожара в первом доме устанавливается, но, по предварительным данным, возгорание было вызвано коротким замыканием электропроводки.

Накануне губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий по рекомендации главы ГУ МЧС ввел на территории всего региона особый противопожарный режим.

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