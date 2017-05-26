Возбуждены дела о незаконной добыче почти 100 особей северного оленя в Красноярском крае

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. МВД РФ возбудило два уголовных дела по фактам незаконной добычи около 100 особей дикого северного оленя в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В апреле сотрудниками ГУ МВД по Красноярскому краю и ОМВД по Эвенкийскому району совместно с представителями Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии по Красноярскому краю и Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края в ходе рейда были обнаружены 98 разделанных туш животных. Сумма ущерба составила 3,6 млн рублей", - сообщила Волк.
Сотрудники полиции опросили представителей семейно-родовых общин, имеющих разрешение на право охоты (без лицензии), а также водителей, оказывающих услуги грузоперевозок на территории района. В результате были установлены двое местных жителей, причастных к преступлению.
Возбуждены два уголовных дела по ч. 1 ст. 258 УК РФ - "Незаконная охота".