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Возбуждены дела о незаконной добыче почти 100 особей северного оленя в Красноярском крае

Сибирь
26 мая, 10:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Сумма ущерба составила 3,6 млн рублей

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© ИТАР-ТАСС/Лев Федосеев, архив

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. МВД РФ возбудило два уголовных дела по фактам незаконной добычи около 100 особей дикого северного оленя в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В апреле сотрудниками ГУ МВД по Красноярскому краю и ОМВД по Эвенкийскому району совместно с представителями Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии по Красноярскому краю и Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края в ходе рейда были обнаружены 98 разделанных туш животных. Сумма ущерба составила 3,6 млн рублей", - сообщила Волк.

Сотрудники полиции опросили представителей семейно-родовых общин, имеющих разрешение на право охоты (без лицензии), а также водителей, оказывающих услуги грузоперевозок на территории района. В результате были установлены двое местных жителей, причастных к преступлению.

Возбуждены два уголовных дела по ч. 1 ст. 258 УК РФ - "Незаконная охота".

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