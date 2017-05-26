Выпускники техникумов в Кузбассе впервые сдадут экзамены по стандартам WorldSkills Russia

ВЦИОМ: более 70% россиян хотели бы поклониться мощам Николая ЧудотворцаОбщество 26 мая, 11:18
Ученые разработали софт для отслеживания вымирающих видовСоциальная ответственность 26 мая, 11:18
Яровая: итоги опроса об отношении американцев к РФ говорят о дефиците правды в СШАПолитика 26 мая, 11:12
Комитет Думы одобрил ключевые поправки в проект о реновацииОбщество 26 мая, 11:12
СМИ: Макрон намерен твердо отстаивать интересы Франции на встрече с ПутинымМеждународная панорама 26 мая, 11:10
Лысаков считает разумным предложение СПЧ об административной амнистииПолитика 26 мая, 11:04
Наводнения могут стать обычным явлением на ГавайяхСоциальная ответственность 26 мая, 11:00
Американский конгрессмен предложил создать фонд противодействия влиянию МосквыМеждународная панорама 26 мая, 10:53
Профессор из Австралии курирует уникальную научную лабораторию нейрогепатологии на УралеНовости партнеров 26 мая, 10:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КЕМЕРОВО, 26 мая. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Более 100 выпускников техникумов и колледжей Кемеровской области впервые сдадут экзамены по международным стандартам WorldSkills Russia, сообщили в пресс-службе администрации региона.
"На базе восьми профессиональных образовательных организаций региона пройдут демонстрационные экзамены по 18 компетенциям. Участие примут более 100 выпускников. Эта процедура проходит впервые и позволит студентам продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции в условиях, приближенных к производственным", - сказали в пресс-службе.
В числе компетенций - веб-дизайн, геодезия, предпринимательство, поварское дело, ремонт и обслуживание легковых автомобилей и т. д. Директор Кемеровского техникума индустрии питания и сферы услуг Елена Иванченко уточнила ТАСС, что во время экзамена по компетенции "поварское дело" студенты в зависимости от специализации (повар или кондитер) будут готовить холодные закуски из птицы, горячие блюда либо десерты - лепка из марципана, десертная тарелка и так далее. "За 3,5 часа выпускники должны продемонстрировать то, чему научились. Это первый пробный экзамен, у нас в этом году выпускается 23 человека - 15 поваров и восемь кондитеров, плюс несколько человек заявились из других учебных заведений", - добавила она.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Кемеровского профессионального технического техникума (занимается подготовкой специалистов для транспортной отрасли) Светлана Побединцева сообщила корреспонденту ТАСС, что свои навыки по компетенции "ремонт и обслуживание легковых автомобилей" будут демонстрировать 20 студентов. Им предстоит за час найти и устранить неисправность в системе управления двигателя, а также в подвеске и рулевом управлении, после чего завести автомобиль. Экзамен будет проходить на модулях - четыре машины, расположенные на подъемниках.
Как уточнили ТАСС в региональном координационном центре WorldSkills Russia, экзамен не заменяет общепринятую систему оценки выпускника, но позволяет получить сертификат. "Это дополнительное преимущество выпускника. Сегодня все больше работодателей - производственных и промышленных компаний - знают и ценят международное движение WorldSkills Russia. Сертификат позволяет получить представление о навыках потенциального молодого работника", - сказали в центре, добавив, что работодатели также будут присутствовать на демонстрационных экзаменах, в том числе в качестве экспертов.
В регионе 58 организаций среднего профессионального образования, подведомственные департаменту образования и науки Кемеровской области. В ведомстве ТАСС сообщили, что сегодня в них обучается около 50,4 тыс. человек.