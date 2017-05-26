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В детских лагерях Новосибирской области усилили меры безопасности

Сибирь
26 мая, 10:54 UTC+3 НОВОСИБИРСК /Корр. ТАСС, Татьяна Карманова

Замгубернатора региона Александр Титков отметил, что в прошлом году были случаи, когда с детьми работал технический персонал без специального образования, имеющий криминальное прошлое

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НОВОСИБИРСК, 26 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Меры безопасности усилены в детских лагерях Новосибирской области к летнему сезону, сообщил замгубернатора региона Александр Титков. Под особым контролем будут находиться работники лагерей, а также системы охраны.

"Главный приоритет - обеспечение безопасности в самом широком смысле. Первое - кто работает с детьми в загородных лагерях. Разработали целый комплекс проверочных мероприятий, чтобы обеспечить загородные лагеря отдыха компетентными кадрами - вожатыми, работниками пищеблока, техническим и охранным персоналом", - сказал Титков в пресс- центре ТАСС в Новосибирске.

Он отметил, что в прошлом году были случаи, когда с детьми работал технический персонал без специального образования, имеющий криминальное прошлое. "В этом году мы договорились с МВД об оперативной проверке списков работников лагерей. Непрошедшие проверку и даже находящиеся в проверке, не будут допущены к работе с детьми", - сказал замгубернатора.

Титков добавил, что в этом году с МВД и Росгвардией будут проводиться регулярные внезапные проверки. В частности, несанкционированное проникновение на территорию лагерей с тем, чтобы "реально в полуучебном режиме проверять охрану". Еще одно нововведение - проверка и утверждение планов по организации досуга детей. "В прошлом году в лагерях были травмы у детей, очень сложные, а это свидетельствует о плохой организации досуга", - отметил замгубернатора.

По его словам, в этом году особо будет контролироваться заезд неорганизованных групп детей из других регионов: где они останавливаются, кто их сопровождает. "Это наша зона ответственности, это наши дети, пусть и из других регионов, но такие ситуации требуют особого контроля", - отметил Титков.

В этом году около 140 тыс. детей посетят загородные лагеря Новосибирской области. В 80% из 80 загородных лагерей охрану осуществляют частные охранные предприятия, в остальных - сторожевая охрана.

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