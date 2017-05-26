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СК возбудил уголовное дело по факту отравления детей в детсаду в Алтайском крае

Сибирь
26 мая, 11:53 UTC+3 БАРНАУЛ /Корр. ТАСС, Ксения Шубина

Утром 24 мая двое трехлетних воспитанников детсада употребили отравляющее вещество, используемое при борьбе с грызунами, дети были госпитализированы

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БАРНАУЛ, 26 мая. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Следственные органы Алтайского края возбудили уголовное дело по факту отравления двух воспитанников детского сада № 161 города Барнаула средством для борьбы с грызунами. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

"По признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", возбуждено уголовное дело. Предстоит дать правовую оценку действиям лиц, допустивших размещение опасного вещества в доступном для детей месте. Назначены судебно-медицинские и химические экспертизы", - уточнили в ведомстве.

По версии следствия, утром 24 мая двое трехлетних воспитанников детсада употребили отравляющее вещество, используемое при борьбе с грызунами. Дети были госпитализированы, сейчас они выписаны, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что, по данным администрации города Барнаула, сотрудники детского сада некачественно провели уборку помещения после дератизации (борьбы с грызунами), дети обнаружили остатки отравляющего средства, частицы порошка оказались на их руках. Младший воспитатель оперативно отреагировала на ситуацию, детям была оказана первичная медпомощь и вызвана бригада скорой. Мэр города Сергей Дугин взял ситуацию под личный контроль.

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