Ученые повторят маршрут купца Шелехова и святителя Иннокентия от Байкала до Аляски

ИРКУТСК, 26 мая. /ТАСС/. Экспозиции старейшего за Уралом Иркутского областного краеведческого музея (ИОКМ), а также музея имени Шелехова могут пополниться по итогам историко-географической экспедиции "Байкал - Аляска", которая в предстоящие три месяца планирует повторить легендарный маршрут сибирских купцов, сообщили журналистам руководители музеев.

"В этом году в России отмечают 220-летие святителя Иннокентия, апостола Сибири и Америки, чья миссионерская деятельность была связана со всеми без исключения местами прохождения экспедиции "Байкал - Аляска". Миссия музея в этом проекте связана именно с личностью святителя, ждем с интересом ее результатов, планируем пополнить экспозиции новым этнографическим материалом", - сказал директор ИОКМ Сергей Ступин.

Заведующему экспозиционным отделом "Окно в Азию" краеведческого музея Сергею Норвайшасу предстоит пройти экспедиционный этап по реке Лена от Северобайкальска до Якутска общей протяженностью более 2000 км.

Специалисты музея имени Шелехова (город Шелехов Иркутской области) присоединятся к экспедиционной команде на Камчатке, откуда отправятся на остров Беринга для исследования мест, связанных с деятельностью купца, чьими усилиями в состав Российской империи вошли территории в Северной Америке.

"Нам предстоит побывать на Камчатке и острове Беринга, где экспедиция Григория Шелехова с экипажем трех судов провела зимовку в 1783-84 гг в результате того, что одно из судов во время шторма было потеряно в районе Камчатки. Воспоминания об этом есть в первоисточнике, написанным Шелеховым собственноручно и изданным в Петербурге еще при жизни автора. Оттуда мы узнаем, какие сложности были испытаны при этой исторической зимовке", - сказала директор музея Наталья Волкова.

Тем самым маршрутом

Участникам экспедиции "Байкал - Аляска" впервые за 150 лет (с момента продажи Аляски) предстоит пройти исторический маршрут, которым проходил торговый путь от Иркутска до Аляски, входившей до середины XIX века в состав Иркутской губернии.

"В те времена от Иркутска до Охотска добирались по три месяца. Витус Беринг писал, что лошади проваливаются в болотную жижу практически по самое брюхо, все сухари и остальная провизия пришли в полную негодность. Они распускали сермяжные ремни и резали сапоги для того, чтобы питаться. Вот этим маршрутом ребята (участники экспедиции - прим. ТАСС) пройдут в этом году, смогут ощутить историческую наполненность, которую дает знание таких нюансов истории", - отметила Волкова.

По словам руководителя экспедиции Анатолия Казакевича, из 11 тыс. км экипажу "Байкал - Аляски" предстоит пройти по суше только около 300 км - в двух местах перевалов через горные хребты на севере Байкала и на Дальнем Востоке. "Маршрут действительно сложный с точки зрения автономности. Все реки - Алдан, Мая, - население по их берегам может не встречаться на участках порядка 600 км, одна тайга. Морские условия достаточно суровые, могут быть штормы, идем мы на парусном надувном катамаране, всю дорогу ожидаем прохладную свежую погоду, готовы по экипировке", - сказал Казакевич.

Он отметил, что интерес к истории Сибири и Дальнего Востока может стать основой для новых туристических маршрутов. Они уже разрабатываются и будут впервые опробованы группами сопровождения, которые присоединятся к экипажу на основных этапах маршрута: на Байкале, в Якутии, на Камчатке и Аляске.

"История послужила фундаментальным мотивом самой экспедиции. С одной стороны, мы возобновляем историю, ее популяризируем, с другой - в процессе экспедиции мы будем работать над составлением интерактивного путеводителя по всей нитке маршрута от Байкала до Аляски, который будет содержать природные достопримечательности, исторические артефакты и знаковые места. Мы хотим их отметить, положить на карту и рассказать всем, как до них доехать. Такой путеводитель будет совершенно бесплатным", - добавил Казакевич.

Историко-географическая экспедиция включена в перечень мероприятий, посвященных празднованию 220-летию со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова) и 80-летия Иркутской области. Проект также приурочен к 150-летию продажи Аляски, 210-летию установления дипломатических отношений России и США, 200-летию прибытия русской эскадры на Гавайи. Он получил поддержку Русского географического общества, Минвостокразвития России. Генеральным информационным партнером экспедиции является агентство ТАСC.