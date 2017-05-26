Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.05:
$ 56.07
€ 63.01
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Региональная авиация станет одним из приоритетов ФЦП по развитию транспорта до 2030 г.

Сибирь
26 мая, 12:41 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 26, мая. /ТАСС

Речь идет не только непосредственно о развитии авиаперевозок, но и стыковок с другими видами транспорта, пояснил министр транспорта РФ Максим Соколов

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 26 мая. /ТАСС/. Развитие региональной авиации станет одним из приоритетных направлений федеральной целевой программы по развитию транспорта на 2020-2030 годы, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов в ходе международного форума "Транспорт Сибири" в Новосибирске.

"Уже сейчас закладываем новые принципы ФЦП на следующее десятилетие, 2020-2030 годы. Середина текущего десятилетия была мощной с точки развития региональной авиации, но недостаточной для поддержки местных аэропортов. Региональная авиация будет одним из основных приоритетов", - сказал Соколов.

Он пояснил, что речь идет не только непосредственно о развитии авиаперевозок, но и стыковок с другими видами транспорта, например пересадок на самолеты с поездов или автобусов.

Минтранс РФ поддерживает нулевую ставку НДС для региональных авиаперевозок

Министерство транспорта РФ считает эффективным введение нулевой ставки НДС для внутренних региональных авиаперевозок, сообщил также Соколов.

"Поддерживаем введение нулевой ставки НДС на региональные перевозки, не связанные с московским авиаузлом. Тот эффект, который может дать эта мера, в бюджет Российской Федерации принесет гораздо больше (чем НДС - прим. ТАСС)", - сказал министр.

Он отметил, что это позволит развиваться региональным авиакомпаниям и, как следствие, аэропортам. Потери для бюджета в конечном итоге компенсируются доходами от развития внутренней воздушной сети.
В прошлом году на внутренних авиалиниях в России были перевезены около 55 млн пассажиров. Соколов добавил, что сейчас этот показатель вырос в среднем на 20%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
"Вас привезли сюда, как предателей": истории итальянцев, в 1942 году депортированных из Крыма
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
9
Режим ЧС федерального уровня ввели в Иркутской области, Красноярском крае и на Ставрополье
10
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
6
Агитпоезд "Армия Победы" проводили из Иркутска
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Туск: Россия не сделала ничего, что позволило бы изменить санкционную политику
2
Белый дом: Трамп подвинул премьера Черногории, следуя схеме расстановки для фото
3
Во дворе на юго-западе Москвы водитель насмерть сбил пешехода
4
Госдума ввела визы на въезд в РФ для временно проживающих лиц
5
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
6
Космические технологии позволили "увидеть" уникальный прижизненный портрет Ивана Грозного
7
"Ъ": СПЧ предложил провести административную амнистию к 100-летию революции 1917 года
Темы дня
Загрузка...
Реклама