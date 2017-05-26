Региональная авиация станет одним из приоритетов ФЦП по развитию транспорта до 2030 г.

НОВОСИБИРСК, 26 мая. /ТАСС/. Развитие региональной авиации станет одним из приоритетных направлений федеральной целевой программы по развитию транспорта на 2020-2030 годы, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов в ходе международного форума "Транспорт Сибири" в Новосибирске.

"Уже сейчас закладываем новые принципы ФЦП на следующее десятилетие, 2020-2030 годы. Середина текущего десятилетия была мощной с точки развития региональной авиации, но недостаточной для поддержки местных аэропортов. Региональная авиация будет одним из основных приоритетов", - сказал Соколов.

Он пояснил, что речь идет не только непосредственно о развитии авиаперевозок, но и стыковок с другими видами транспорта, например пересадок на самолеты с поездов или автобусов.

Минтранс РФ поддерживает нулевую ставку НДС для региональных авиаперевозок

Министерство транспорта РФ считает эффективным введение нулевой ставки НДС для внутренних региональных авиаперевозок, сообщил также Соколов.

"Поддерживаем введение нулевой ставки НДС на региональные перевозки, не связанные с московским авиаузлом. Тот эффект, который может дать эта мера, в бюджет Российской Федерации принесет гораздо больше (чем НДС - прим. ТАСС)", - сказал министр.

Он отметил, что это позволит развиваться региональным авиакомпаниям и, как следствие, аэропортам. Потери для бюджета в конечном итоге компенсируются доходами от развития внутренней воздушной сети.

В прошлом году на внутренних авиалиниях в России были перевезены около 55 млн пассажиров. Соколов добавил, что сейчас этот показатель вырос в среднем на 20%.