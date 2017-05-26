Единороссы просят Красноярский край выделить средства на жилье для пострадавших в пожарах

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Думские единороссы обратились к правительству Красноярского края с просьбой выделить 444 млн рублей на строительство жилья для семей, которые потеряли свои дома в пожарах. Об этом сообщила журналистам первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Раиса Кармазина.

"Мы сейчас ходатайствуем перед Красноярским краем, чтобы была выделена помощь до сентября месяца на проживание и питание - где-то 130 млн (рублей). 444 млн необходимо на сертификаты для того, чтобы на сентябрь месяц было построено жилье", - сказала она.

Депутат отметила, что "620 человек остались без крова - это 131 семья". Она рассказала, что на сегодняшний день пострадавшие размещены в общежитиях. "Им предоставлен кров и питание", - сказала Кармазина. Парламентарий добавила, что "из бюджета Красноярского края каждой семье выделено по 50 тыс. рублей, а на каждого пострадавшего человека - 10 тыс. рублей".

"Самое печальное, что люди остались без всего, даже документы не успели взять", - подчеркнула депутат, добавив, что "документы вчера-сегодня были оперативно выданы".

Ранее пресс-служба МЧС сообщила ТАСС, что министерство подготовило проекты распоряжений правительства РФ об оказании помощи пострадавшим от пожаров в Красноярском крае. В МЧС уточнили, что в результате пожаров, произошедших 24 мая в 10 населенных пунктах Красноярского края и Иркутской области, уничтожены 179 жилых домов (в которых жили 720 человек), шесть объектов экономики и 15 нежилых строений. От огня удалось отстоять более 5,2 тыс. домов. На всей территории Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации.