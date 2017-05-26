В Новосибирскую область поступила медтехника в рамках всероссийского проекта "ИВЛ на дому"

НОВОСИБИРСК, 26 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Новосибирская область получила аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для реализации общероссийского проекта "ИВЛ на дому", в рамках которого область стала одним из пяти пилотных регионов, сообщил ТАСС глава регионального Минздрава Олег Иванинский. Проект рассчитан на паллиативную помощь детям, которые в силу редких генетических заболеваний не могут дышать самостоятельно и вынуждены годами жить в реанимации.

"В настоящее время на территорию региона в рамках пилотного проекта "ИВЛ на дому" поступило семь аппаратов для шести детей (один аппарат резервный), направлена заявка еще на два аппарата", - рассказал министр.

При некоторых генетических заболеваниях и органическом поражении центральной нервной системы ребенок не может сам дышать. Такие дети вынуждены все время находиться в реанимации, они оторваны от семьи. Домашние аппараты ИВЛ - более легкие и простые, чем больничные, их главная функция - помочь ребенку дышать и жить дома.

Министр отметил, что сейчас проходит обучение родителей детей, принимающих участие в проекте, на базе детского паллиативного отделения Новосибирской районной больницы № 1.

Регионы для пилотного проекта должны были соответствовать нескольким критериям, среди которых наличие выездной патронажной службы паллиативной медицинской помощи детям с врачом анестезиологом-реаниматологом, а также наличие у региона опыта по работе с детьми, находящимися на ИВЛ на дому. В итоге были выбраны пять пилотных регионов: Новосибирская область, Башкирия, Чувашия, Бурятия и Ханты- Мансийский автономный округ (ХМАО).

Пребывание пациента дома на ИВЛ обходится в 4-5 тысяч рублей в сутки, а в реанимации - почти в шесть раз дороже. По данным председателя комиссии по соцполитике Общественной палаты РФ Владимира Слепака, в России около 2 тысяч детей нуждаются в ИВЛ, и на их содержание в больницах ежедневно тратится 56 млн рублей. Только перевод детей, находящихся на ИВЛ, из реанимации домой сэкономит бюджету 16,79 млрд рублей. По данным Минздрава РФ, сейчас ИВЛ на дому получают всего около 200 человек, больше 100 из них - дети.