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За безопасностью отдыхающих на новосибирских пляжах будут следить с беспилотников

Сибирь
26 мая, 14:32 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 26, мая. /ТАСС

Для этого будут использовать 13 беспилотных летательных аппаратов

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© ИТАР-ТАСС/Андрей Гребнев

НОВОСИБИРСК, 26 мая. /ТАСС/. Безопасность отдыха на пляжах в Новосибирской области будут обеспечивать с использованием 13 беспилотных летательных аппаратов. В купальный сезон квадрокоптеры с камерами начнут патрулировать береговые линии, выявлять пловцов и судоводителей, которым необходима помощь спасателей, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Квадрокоптеры будут делать облет пляжей. Один будет постоянно работать на реке Обь в Новосибирске, второй - на Новосибирском водохранилище. Зона ответственности остальных беспилотников может меняться", - приводит пресс-служба слова главного государственного инспектора по маломерным судам Новосибирской области Владимира Подуздикова. В распоряжении аварийно-спасательных служб региона и подразделений МЧС России находится 13 беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, перед новым купальным сезоном в распоряжение новосибирских спасателей поступила и другая новая техника. Например, на вооружение Бердского поисково- спасательного отряда встал многофункциональный катер "Охта", купленный на средства федерального бюджета. За счет средств регионального бюджета спасателей оснастили квадроциклом, аэросанями-амфибией "Патруль", новыми лодками "Вельбот" и "Солар", водолазными гидрокомбинезонами и специальными гидрокостюмами для работы в воде.

В купальный сезон непосредственно на воде будут дежурить спасатели муниципальной и областной аварийно-спасательных служб, государственные инспекторы по маломерным судам ГИМС, экипажи Бердского поисково- спасательного отряда и Сибирского спасательного центра МЧС России. В их распоряжении 12 единиц колесной техники, 15 лодок и катеров.

Муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС) Новосибирска завершает подготовку на предстоящий купальный сезон будущих матросов-спасателей: обучение уже прошли 55 человек, которые будут обеспечивать безопасность отдыхающих на городских водоемах.

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