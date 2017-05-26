Предприятие по уборке улиц в Кемерове задолжало 90 работникам 3,5 млн руб.

КЕМЕРОВО, 26 мая. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Сумма задолженности по зарплате перед 90 сотрудниками компании "Рудничное", которая занималась уборкой улиц в одном из районов Кемерово, за три месяца достигла 3,5 млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

"В ходе проверки установлено, что ООО "Рудничное" не выплатило своевременно заработную плату 90 работникам за февраль, март и апрель 2017 года. Размер долга - 3,5 млн рублей", - отметили в ведомстве, уточнив, что в 2016 году и с начала 2017 жалоб от трудящихся в прокуратуру не поступало. "Обязанности отчитываться о задолженности по зарплате в Росстат у предприятия нет, в связи с чем проверки исполнения трудового законодательства не проводились", - пояснили в пресс-службе.

В пятницу гендиректору "Рудничного" внесено представление с требованием устранить нарушения и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Также в отношении него возбуждено административное дело, материалы переданы в областную Госинспекцию труда.

Кроме того, как уточнила ТАСС старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич, "прокуратура города Кемерово проведет проверку - не были ли нарушены нормы законодательства о муниципальных закупках при заключении и исполнении контракта с предприятием".

Работники отказывались убирать улицы

Ранее сообщалось, что проверка предприятия по уборке улиц, которую также проводит региональное управление Следственного комитета, началась после того, как появилась информация о невыплате зарплаты трудящимся на протяжении четырех месяцев, из-за чего они с понедельника не выходили на уборку улиц Рудничного района. В четверг, 25 мая, в "Рудничном" ТАСС уточнили, что после обеда работники приступили к уборке. В свою очередь, в администрации города ТАСС пояснили, что к качеству работы предприятия неоднократно возникали претензии и в настоящее время прорабатывается вопрос о расторжении контракта.

По данным сайта госзакупок, с данной организацией город заключал контракты и на 2016 и на 2017 годы. При этом в аукционной документации отмечается, что "оплата по контракту производится только за фактически выполненные работы при условии отсутствия претензий к качеству выполненных работ" после подписанных актов приемки работ, а расчет - в течение 360 рабочих дней (в документации по 2016 году - банковских, прим. ТАСС).

Рудничный район города Кемерово располагается на правом берегу реки Томи и считается районом перспективной жилищной застройки. По данным сайта горадминистрации, в 2015 году там проживали более 68 тыс. человек (всего в Кемерово - свыше 551 тыс. горожан), из них более 44 тыс. - в коммунальном секторе, остальные - в частном.