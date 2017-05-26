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Фонд развития моногородов выделит на инфраструктуру алтайского Заринска более 48 млн руб.

Сибирь
26 мая, 15:03 UTC+3 БАРНАУЛ /Корр. ТАСС, Ксения Шубина

Средства будут направлены на реконструкцию автодороги, необходимой для реализации в моногороде проекта строительства кожевенного завода

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БАРНАУЛ, 26 мая. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Губернатор Алтайского края Александр Карлин и генеральный директор Фонда развития моногородов (ФРМ) Илья Кривогов подписали соглашение о предоставлении субсидии на развитие инфраструктуры алтайского моногорода Заринска. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, Алтайский край получит на эти цели более 48 млн рублей.

"Предусмотрено привлечение средств ФРМ на реконструкцию автодороги, необходимой для реализации в моногороде проекта строительства кожевенного завода. На условиях софинансирования в 2017-2018 годах предоставят субсидию - более 48 миллионов рублей. К этой автомобильной дороге примыкают основные площадки для новых производств, и ее реконструкция повысит инвестиционную привлекательность всей промзоны Заринска", - рассказали в пресс-службе.

Предполагается, что реконструированная дорога будет сдана в эксплуатацию к середине лета 2018 года. Как сообщает администрация края, эта работа синхронизирована с якорным инвестором (компания "Русская кожа", г. Рязань). Регион получил возможность завершить строительство нового предприятия, важного и для экономики региона, и самого города, отмечают в администрации региона.

Заринск - город с населением 47 тыс. человек, его градообразующим предприятием является "Алтай-Кокс", производящий кокс и химическую продукцию. В моногороде ведется строительство площадки для завода "Русская Кожа", в рамках этого инвестпроекта планируется создать 142 новых рабочих места, объем частных инвестиций составит 1,6 млрд рублей. Соглашение о строительстве между администрацией края, мэрией города и инвестором было подписано в 2015 году.

Фонд развития моногородов создан в 2014 году для реализации стратегической задачи по обеспечению развития российских моногородов через диверсификацию их экономики, создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций. Фонд поддерживает развитие моногородов России путем софинансирования расходов субъектов РФ на создание объектов инфраструктуры, формирования и обучения команд, управляющих проектами развития моногородов, а также участия в реализации новых инвестиционных проектов в моногородах путем предоставления займов по льготной процентной ставке.

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