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Томская область представит опыт развития инновационных кластеров на ПМЭФ-2017

Сибирь
26 мая, 15:42 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 26, мая. /ТАСС

В регионе сформировано шесть кластеров в сфере нефтехимии, ядерных технологий, лесной промышленности, фармацевтики, медтехники, IT, возобновляемых ресурсов, трудноизвлекаемых запасов

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ТОМСК, 26 мая. /ТАСС/. Томская область представит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) опыт работы шести инновационных кластеров, которые развиваются в рамках федерального проекта по созданию территориального инновационного центра "ИНО Томск", сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Константин Карпачев.

"Врио губернатора Сергей Жвачкин примет участие в заседании консультативной комиссии Госсовета РФ по вопросу современной региональной промышленной политики как фактора повышения конкурентоспособности субъектов РФ. Глава региона представит опыт Томской области в решении этих задач: поделится итогами работы инновационных и промышленных кластеров, расскажет о результатах сотрудничества томских университетов с реальным сектором экономики", - сказал Карпачев.

Сейчас в регионе сформировано шесть кластеров в сфере нефтехимии, ядерных технологий, лесной промышленности, фармацевтики, медтехники, IT, возобновляемых ресурсов, трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ). Для развития последнего кластера на ПМЭФ-2016 регион подписал соглашение с "Газпром нефтью". В настоящее время на месторождении компании в Томской области создан полигон, где изучаются новые методы исследования и добычи ТРИЗ, а проектный офис, созданный на базе Томского политехнического университета (ТПУ), к концу 2018 года разработает технологию поиска и добычи таких запасов. Как отмечали в вузе, общая стоимость научных работ составит около 250 млн рублей.

Врио главы региона также примет участие в презентации результатов национального рейтинга состояния инвестклимата в регионах России, составленного Агентством стратегических инициатив (АСИ). В прошлом году Томская область вошла в число регионов, продемонстрировавших наиболее резкий рост в рейтинге (12-е место). Кроме того, Жвачкин проведет ряд рабочих встреч с руководителями крупных российских компаний и примет участие во встрече премьер-министра Индии Нарендра Моди с главами российских регионов.

В январе 2015 года правительство РФ одобрило концепцию создания инновационного территориального центра "ИНО Томск" и утвердило план мероприятий по ее реализации в 2015-2020 гг. Концепция предусматривала создание на базе научного и промышленного потенциала Томской области новой технологической базы, развитие транспортной и информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечение скоординированного развития территорий Томской агломерации.

ПМЭФ-2017 пройдет с 1 по 3 июня в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.

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