Фура и кафе горят на федеральной трассе в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 29 мая. /ТАСС/. Фура с лакокрасочной продукцией загорелась на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Иркутск в районе населенного пункта Ояш в Болотнинском районе Новосибирской области, став причиной пожара в придорожное кафе, сообщили ТАСС в региональном МЧС.

"В 10:13 (6:13 мск) поступило сообщение о возгорании фуры в районе населенного пункта Ояш. Фура перевозила лакокрасочную продукцию, в кузове произошло возгорание. В результате пожара горящая жидкость стекла в сторону кафе. Кафе горит на площади 500 кв. м", - сообщили ТАСС в ведомстве.

В отделе полиции Мошковского района, соседнего с Болотнинским, ТАСС сообщили, что трасса перекрыта. "Трасса перекрыта, все сотрудники местной пожарной части туда уехали", - сказали ТАСС.

По данным МЧС на месте работают три пожарных расчета, погибших по предварительным данным нет. Водитель фуры госпитализирован.