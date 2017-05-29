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Фура и кафе горят на федеральной трассе в Новосибирской области

Сибирь
29 мая, 7:41 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 29, мая. /ТАСС

По предварительным данным, погибших нет, водитель фуры госпитализирован

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НОВОСИБИРСК, 29 мая. /ТАСС/. Фура с лакокрасочной продукцией загорелась на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Иркутск в районе населенного пункта Ояш в Болотнинском районе Новосибирской области, став причиной пожара в придорожное кафе, сообщили ТАСС в региональном МЧС.

"В 10:13 (6:13 мск) поступило сообщение о возгорании фуры в районе населенного пункта Ояш. Фура перевозила лакокрасочную продукцию, в кузове произошло возгорание. В результате пожара горящая жидкость стекла в сторону кафе. Кафе горит на площади 500 кв. м", - сообщили ТАСС в ведомстве.

В отделе полиции Мошковского района, соседнего с Болотнинским, ТАСС сообщили, что трасса перекрыта. "Трасса перекрыта, все сотрудники местной пожарной части туда уехали", - сказали ТАСС.

По данным МЧС на месте работают три пожарных расчета, погибших по предварительным данным нет. Водитель фуры госпитализирован.

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