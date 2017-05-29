Возгорание на федеральной трассе в Новосибирской области ликвидировано

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НОВОСИБИРСК, 29 мая. /ТАСС/. Возгорание на участке федеральной трассы Р-255 в Новосибирской области, где вспыхнула фура, а после загорелось придорожное кафе, ликвидировано, сообщили ТАСС в региональном МЧС.
"Сейчас проводят мероприятия по полной ликвидации пожара на территории кафе, в том числе разбор конструкций, открытое горение ликвидировано. На месте работает 4 единицы техники, 14 человек", - сказал ТАСС представитель ведомства.
Водитель фуры, у которой загорелся кузов, был госпитализирован. "Человек в сознании, состояние средней тяжести", - сообщили ТАСС в скорой помощи Станционно- Ояшинской больницы.
Движение на 88-90 км трассы перекрыто, сообщает Сибуправтодор, объезд проходит по грунтовой дороге через село Балта.
Как сообщалось ранее, утром на границе Болотнинского и Мошковского районов в Новосибирской области на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" загорелась фура с лакокрасочными изделиями. Из-за того, что жидкость стекла на дорогу, загорелось кафе на площади 500 кв. метров.