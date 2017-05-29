Ученые из Красноярска создали пищевую добавку, ускоряющую рост коров

Российские футболисты в Австрии пользуются популярностью коллекционеров автографовСпорт 29 мая, 9:04
Легкоатлетка Ласицкене на турнире в Юджине не испытывала реваншистских настроенийСпорт 29 мая, 8:47
ЦБ отозвал лицензии у двух банков и одной НКОЭкономика и бизнес 29 мая, 8:27
Новая часть "Пиратов Карибского моря" собрала более 1 млрд рублей в прокате в РФ и СНГКультура 29 мая, 8:25
Стоимость стартового стола для "Ангары" на Восточном составит 58 млрд руб.Космос 29 мая, 8:17
WP: администрация Трампа хочет перезапустить переговоры с РФ по УкраинеМеждународная панорама 29 мая, 7:54
Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки снизилась на 16%Происшествия 29 мая, 7:13
"Известия": в Госдуме готовят законопроекты о частных охранниках и детективахОбщество 29 мая, 6:44
Власти Ставрополья решили эвакуировать жителей семи поселений из-за паводкаПроисшествия 29 мая, 6:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 29 мая. /ТАСС/. Ученые Красноярского государственного аграрного университета (КрасГАУ) создали пищевую добавку, ускоряющую рост крупного рогатого скота и улучшающую качество надоев, сообщили ТАСС в краевом фонде науки.
"Новые штаммы микробов Bacillus subtilis, созданные красноярскими учеными, зарегистрированы во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов. Включение данной добавки в рацион способствует ускоренному росту массы телят и молочной продуктивности у дойных коров. С введением в рацион животных разработанного препарата, среднесуточный прирост телят был увеличен на 70 граммов, что на 21% больше, чем при использовании традиционных рационов", - сообщили в фонде.
Руководитель проекта Наталья Донкова пояснила, что технология отличается низкой себестоимостью и небольшими затратами при производстве.
"Мы получили уникальный препарат с использованием микроорганизмов, способных самостоятельно расщеплять крахмал растительного сырья до простых сахаров. При этом уровень концентрации сахара в продукте достигает 70%", - сказала она.
Высокое содержание сахара в молоке делает его качественнее, пояснили в фонде.