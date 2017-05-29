Ученые из Красноярска создали пищевую добавку, ускоряющую рост коров

КРАСНОЯРСК, 29 мая. /ТАСС/. Ученые Красноярского государственного аграрного университета (КрасГАУ) создали пищевую добавку, ускоряющую рост крупного рогатого скота и улучшающую качество надоев, сообщили ТАСС в краевом фонде науки.

"Новые штаммы микробов Bacillus subtilis, созданные красноярскими учеными, зарегистрированы во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов. Включение данной добавки в рацион способствует ускоренному росту массы телят и молочной продуктивности у дойных коров. С введением в рацион животных разработанного препарата, среднесуточный прирост телят был увеличен на 70 граммов, что на 21% больше, чем при использовании традиционных рационов", - сообщили в фонде.

Руководитель проекта Наталья Донкова пояснила, что технология отличается низкой себестоимостью и небольшими затратами при производстве.

"Мы получили уникальный препарат с использованием микроорганизмов, способных самостоятельно расщеплять крахмал растительного сырья до простых сахаров. При этом уровень концентрации сахара в продукте достигает 70%", - сказала она.

Высокое содержание сахара в молоке делает его качественнее, пояснили в фонде.