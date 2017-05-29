Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ученые из Красноярска создали пищевую добавку, ускоряющую рост коров

Сибирь
29 мая, 8:45 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 29, мая. /ТАСС

По словам разработчиков, технология отличается низкой себестоимостью и небольшими затратами при производстве

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 29 мая. /ТАСС/. Ученые Красноярского государственного аграрного университета (КрасГАУ) создали пищевую добавку, ускоряющую рост крупного рогатого скота и улучшающую качество надоев, сообщили ТАСС в краевом фонде науки.

"Новые штаммы микробов Bacillus subtilis, созданные красноярскими учеными, зарегистрированы во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов. Включение данной добавки в рацион способствует ускоренному росту массы телят и молочной продуктивности у дойных коров. С введением в рацион животных разработанного препарата, среднесуточный прирост телят был увеличен на 70 граммов, что на 21% больше, чем при использовании традиционных рационов", - сообщили в фонде.

Руководитель проекта Наталья Донкова пояснила, что технология отличается низкой себестоимостью и небольшими затратами при производстве.

"Мы получили уникальный препарат с использованием микроорганизмов, способных самостоятельно расщеплять крахмал растительного сырья до простых сахаров. При этом уровень концентрации сахара в продукте достигает 70%", - сказала она.

Высокое содержание сахара в молоке делает его качественнее, пояснили в фонде.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
"Вас привезли сюда, как предателей": истории итальянцев, в 1942 году депортированных из Крыма
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
9
Режим ЧС федерального уровня ввели в Иркутской области, Красноярском крае и на Ставрополье
10
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
6
Агитпоезд "Армия Победы" проводили из Иркутска
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Власти Японии: запущенная КНДР ракета поднялась всего на 100 км
2
ЦБ отозвал лицензии у двух банков и одной НКО
3
WP: администрация Трампа хочет перезапустить переговоры с РФ по Украине
4
"Ъ": экс-глава Удмуртии Соловьев частично признал вину в получении взяток
5
Новая часть "Пиратов Карибского моря" собрала более 1 млрд рублей в прокате в РФ и СНГ
6
В московских аэропортах задерживаются более 25 рейсов
7
Военная авиация РФ обеспечит посадку "Союза МС-03" в Казахстане 2 июня
Темы дня
Загрузка...
Реклама