Уникальная для России диагностика нарушений обоняния внедрена в Красноярске

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КРАСНОЯРСК, 29 мая. /ТАСС/. Уникальная для России диагностика, позволяющая установить причины нарушения в восприятии запахов, а также назначить правильное лечение, внедрена в Красноярске, сообщили сегодня ТАСС в пресс-службе правительства Красноярского края.
"Ученые Красноярского государственного медицинского университета (КрасГМУ) внедрили в лечебную практику уникальную тест-диагностику системы обоняния для обнаружения нарушений в восприятии запахов у человека. Применение системы позволяет установить причины расстройства обоняния, а также назначить необходимое обследование и лечение пациенту", - уточнили в фонде.
Заведующий кафедрой ЛОР-болезней с курсом постдипломного образования КрасГМУ, доктор медицинских наук Сергей Вахрушев пояснил, что Красноярский край является единственным регионом в России, где методика внедрена во врачебную практику. В ее основе лежат немецкие технологии, но она полностью адаптирована под природно-климатические условия региона, а также значительно расширена. Пациент вдыхает пахучие вещества из специального набора ароматических флаконов, подбираемых с учетом местности, в которой проживает человек, после чего идет диагностика.
"Лишаясь чувствительности к запахам, мы теряем аппетит, хуже ориентируемся и даже подвергаемся опасности, не замечая вовремя в воздухе запах газа или горючих веществ. Более того, одним из первых симптомов таких болезней как Альцгеймера и Паркинсона является также снижение обоняния. При помощи диагностики мы можем своевременно распознать патологию и своевременно начать курс терапии", - отметил Вахрушев.
По его словам, сейчас ученые планируют дальнейшее улучшение метода, сократив время на проведение исследований.