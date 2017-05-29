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На территории исправительной колонии в Томске произошел пожар

Сибирь
29 мая, 9:10 дата обновления: 29 мая, 9:20 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 29, мая. /ТАСС

Из горящего здания бани и школы на территории ИК № 4 эвакуировали осужденных

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ТОМСК, 29 мая. /ТАСС/. Пожар произошел в здании на территории колонии № 4 в Томске, сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона.

"Пожар произошел на территории исправительной колонии", - сказал собеседник агентства.

Из горящего здания бани и школы на территории исправительной колонии № 4 в Томске эвакуировали осужденных, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСИН.

"У нас произошло возгорание. Это двухэтажное здание - школа, где обучаются осужденные, и баня. Всех эвакуировали, пострадавших нет. Идет тушение пожара", - уточнили в УФСИН.

Ранее сообщалось, что сообщение о возгорании поступило в 12:24 (08:24 мск). На месте ЧП работают 37 сотрудников МЧС, в распоряжении которых 12 единиц техники. 

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