Совершивший жёсткую посадку под Красноярском самолет не был зарегистрирован

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КРАСНОЯРСК, 29 мая. /ТАСС/. Легкомоторный самолет, совершивший накануне вечером жёсткую посадку на юге Красноярского края, был не зарегистрирован. Прокуратура начала проверку по факту ЧП, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"Абаканская транспортная прокуратура начала проверку по факту жёсткой посадки двухместного самолёта в Минусинском районе. Заявка на использование воздушного пространства пилотом не подавалась. По предварительной информации, воздушное судно в установленном законом порядке не зарегистрировано", - сообщили в ведомстве.
По данным прокуратуры, пилот с места происшествия скрылся.
Как ранее сообщили в региональном МЧС, при посадке одноместного самолета была повреждена ЛЭП, три посёлка частично оказались без света. Сейчас их электроснабжение восстановлено.
В кабине самолёта находился только пилот.
Следствие также проводит проверку по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Минусинском районе Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
"28 мая около 23 часов по местному времени легкомоторный самолет Карра 77 КР-Sova совершил жесткую посадку в районе поселка Лугавское Минусинского района Красноярского края. По предварительным данным, на борту находился пилот 1967 года рождения, житель Абакана, который после жесткой посадки самостоятельно покинул воздушное судно и скрылся", - сказали в ведомстве, добавив, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
На место происшествия выехали следовали для осмотра воздушного судна.