СК начал проверку обстоятельств крушения катера с пассажирами у набережной Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 29 мая. /ТАСС/. Следственные органы в Новосибирске проводят проверку по факту крушения лодки с пассажирами вблизи набережной Оби. Находившимся на борту мужчине и двум женщинам помогли спастись очевидцы, сообщила пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

"28 мая около 22:00 по местному времени (18:00 мск) в районе набережной Оби перевернулась и затонула лодка "Прогресс-4". По предварительным данным, на борту находился судоводитель и две женщины. С помощью очевидцев происшествия все находившиеся на борту судна смогли выбраться на берег", - говорится в сообщении.

По данному факту организована доследственная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.