СК начал проверку обстоятельств крушения катера с пассажирами у набережной Новосибирска

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НОВОСИБИРСК, 29 мая. /ТАСС/. Следственные органы в Новосибирске проводят проверку по факту крушения лодки с пассажирами вблизи набережной Оби. Находившимся на борту мужчине и двум женщинам помогли спастись очевидцы, сообщила пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.
"28 мая около 22:00 по местному времени (18:00 мск) в районе набережной Оби перевернулась и затонула лодка "Прогресс-4". По предварительным данным, на борту находился судоводитель и две женщины. С помощью очевидцев происшествия все находившиеся на борту судна смогли выбраться на берег", - говорится в сообщении.
По данному факту организована доследственная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.