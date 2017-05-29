В Новосибирской области восстановлено движение по федеральной трассе, где загорелась фура

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НОВОСИБИРСК, 29 мая. /ТАСС/. Движение по федеральной трассе Р-255 в Новосибирской области, где вспыхнула фура, а после загорелось придорожное кафе, полностью восстановлено, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
"Проезд по трассе открыт. Движение, затрудненное из-за пожара, нормализуется", - сообщили в полиции.
По данным Федерального агентства автомобильных дорог "Сибирь", движение восстановлено с 13:20 по местному времени.
Как ранее сообщалось, утром на границе Болотнинского и Мошковского районов в Новосибирской области на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" загорелась фура с лакокрасочными изделиями. Из-за того, что жидкость стекла на дорогу, загорелось кафе на площади 500 кв. метров.
По этой причине проезд по трассе временно закрывался, движение было организовано в объезд по грунтовой дороге. В настоящее время пожар локализован, открытое горение ликвидировано.