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В Новосибирской области восстановлено движение по федеральной трассе, где загорелась фура

Сибирь
29 мая, 10:24 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 29, мая. /ТАСС

Ранее движение было организовано в объезд по грунтовой дороге

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НОВОСИБИРСК, 29 мая. /ТАСС/. Движение по федеральной трассе Р-255 в Новосибирской области, где вспыхнула фура, а после загорелось придорожное кафе, полностью восстановлено, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

"Проезд по трассе открыт. Движение, затрудненное из-за пожара, нормализуется", - сообщили в полиции.

По данным Федерального агентства автомобильных дорог "Сибирь", движение восстановлено с 13:20 по местному времени.

Как ранее сообщалось, утром на границе Болотнинского и Мошковского районов в Новосибирской области на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" загорелась фура с лакокрасочными изделиями. Из-за того, что жидкость стекла на дорогу, загорелось кафе на площади 500 кв. метров.

По этой причине проезд по трассе временно закрывался, движение было организовано в объезд по грунтовой дороге. В настоящее время пожар локализован, открытое горение ликвидировано.

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