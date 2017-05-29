Риелторы в Новосибирске получили до семи лет колонии за кражу 26 млн рублей

Мутко согласен с тем, что Акинфеев - лучший вратарь годаСпорт 29 мая, 10:43
Кудрин: власти должны быть более открыты для иностранных инвесторов в сфере приватизацииЭкономика и бизнес 29 мая, 10:39
Адвокаты Януковича просят суд обеспечить явку на заседание генпрокурора УкраиныМеждународная панорама 29 мая, 10:22
НМГ и Федор Бондарчук создают школу кино и телевидения "Индустрия"Общество 29 мая, 10:17
Чижов: итоги саммита G7 показали неактуальность возвращения формата "восьмерки"Политика 29 мая, 10:13
На Украине декоммунизировали названия ж/д станций, напоминавшие о РоссииМеждународная панорама 29 мая, 10:09
Теннисист Кузнецов поднялся на 12 позиций в рейтинге ATPСпорт 29 мая, 10:08
Московские таксисты смогут с 5 июня подать заявки на городские субсидииМосква 29 мая, 10:07
Серебряный призер ОИ-2016 борец Гедуев из-за травмы пропустит чемпионат РоссииСпорт 29 мая, 9:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 29 мая. /ТАСС/. Руководители агентства недвижимости ООО "Регион - Сибирь" Владимир Рожков и Светлана Старицкая получили 7 и 4,5 года колонии за кражу более 26 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
"Рожков признан виновным в совершении шести преступлений, а его родная сестра Старицкая - трех преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
Суд установил, что Рожков и Старицкая с ноября 2011 года по октябрь 2014 года обманом похитили деньги семи клиентов, обратившихся в агентство, чтобы приобрести квартиры. Злоумышленники заключали от имени фирмы договоры, но обязательства не выполняли, а деньги присваивали. Таким образом они украли более 26 млн рублей.