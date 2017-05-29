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Риелторы в Новосибирске получили до семи лет колонии за кражу 26 млн рублей

Сибирь
29 мая, 10:35 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 29, мая. /ТАСС

Суд установил, что они обманом похитили деньги семи клиентов, обратившихся в агентство недвижимости ООО "Регион - Сибирь"

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НОВОСИБИРСК, 29 мая. /ТАСС/. Руководители агентства недвижимости ООО "Регион - Сибирь" Владимир Рожков и Светлана Старицкая получили 7 и 4,5 года колонии за кражу более 26 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

"Рожков признан виновным в совершении шести преступлений, а его родная сестра Старицкая - трех преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Суд установил, что Рожков и Старицкая с ноября 2011 года по октябрь 2014 года обманом похитили деньги семи клиентов, обратившихся в агентство, чтобы приобрести квартиры. Злоумышленники заключали от имени фирмы договоры, но обязательства не выполняли, а деньги присваивали. Таким образом они украли более 26 млн рублей.

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