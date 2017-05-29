Пожар в здании на территории исправительной колонии в Томске потушен

ТОМСК, 29 мая. /ТАСС/. Возгорание на территории исправительной колонии в Томске ликвидировано, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСИН.

"На данный момент пожар ликвидирован", - уточнили в ведомстве.

В УФСИН добавили, что осужденные помогали в ликвидации возгорания. Общая площадь пожара составила 1 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что около полудня произошел пожар в двухэтажном здании на территории исправительной колонии № 4 в Томске. В нем располагались баня и школа для осужденных. Осужденных и сотрудников эвакуировали, пострадавших нет.