Пожар в здании на территории исправительной колонии в Томске потушен

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ТОМСК, 29 мая. /ТАСС/. Возгорание на территории исправительной колонии в Томске ликвидировано, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСИН.
"На данный момент пожар ликвидирован", - уточнили в ведомстве.
В УФСИН добавили, что осужденные помогали в ликвидации возгорания. Общая площадь пожара составила 1 тыс. кв. м.
Ранее сообщалось, что около полудня произошел пожар в двухэтажном здании на территории исправительной колонии № 4 в Томске. В нем располагались баня и школа для осужденных. Осужденных и сотрудников эвакуировали, пострадавших нет.