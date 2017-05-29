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В Омской области будет снят режим чрезвычайной ситуации

Сибирь
29 мая, 12:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Глава МЧС Владимир Пучков распорядился взять на особый контроль аварийно-восстановительные работы и оказание помощи населению во всех регионах, пострадавших от паводков и пожаров

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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за весеннего паводка, будет снят в Омской области. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

"В связи со стабилизацией паводковой обстановки готовьте предложения, снимаем режим ЧС в Омской области с учетом завершения пика паводка", - сообщил министр на заседании рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Он отметил, что на контроле у Главного управления МЧС по Омской области вопросы оказания адресной конкретной помощи пострадавшим.

Министр распорядился взять на особый контроль аварийно-восстановительные работы и оказание всесторонней помощи населению во всех регионах, пострадавших от паводков и пожаров, - Тюменской области, Красноярском крае и Бурятии.

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