В Омской области будет снят режим чрезвычайной ситуации

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за весеннего паводка, будет снят в Омской области. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.
"В связи со стабилизацией паводковой обстановки готовьте предложения, снимаем режим ЧС в Омской области с учетом завершения пика паводка", - сообщил министр на заседании рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Он отметил, что на контроле у Главного управления МЧС по Омской области вопросы оказания адресной конкретной помощи пострадавшим.
Министр распорядился взять на особый контроль аварийно-восстановительные работы и оказание всесторонней помощи населению во всех регионах, пострадавших от паводков и пожаров, - Тюменской области, Красноярском крае и Бурятии.