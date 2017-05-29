В Омской области будет снят режим чрезвычайной ситуации

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за весеннего паводка, будет снят в Омской области. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

"В связи со стабилизацией паводковой обстановки готовьте предложения, снимаем режим ЧС в Омской области с учетом завершения пика паводка", - сообщил министр на заседании рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Он отметил, что на контроле у Главного управления МЧС по Омской области вопросы оказания адресной конкретной помощи пострадавшим.

Министр распорядился взять на особый контроль аварийно-восстановительные работы и оказание всесторонней помощи населению во всех регионах, пострадавших от паводков и пожаров, - Тюменской области, Красноярском крае и Бурятии.