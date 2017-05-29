Новосибирский фестиваль по ориентированию для незрячих станет в этом году межрегиональным

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НОВОСИБИРСК, 29 мая. /ТАСС/. Спортивный фестиваль по ориентированию и мобильности незрячих в мегаполисе "Пирамида", который пройдет 2 июня в Новосибирске, соберет более 100 участников из Сибирского, Дальневосточного, Уральского и Приволжского округов, сообщили ТАСС в управлении физической культуры и спорта мэрии Новосибирска.
"В спортивном фестивале "Пирамида" по ориентированию и мобильности незрячих в мегаполисе, который пройдет 2 июня, впервые примут (участие - прим. ТАСС) участники из других городов - Хабаровска, Перми, Уфы, Тюмени, Екатеринбурга, Томска, Кемеровской и Челябинской областей. Всего в соревнованиях примут участие около 100 спортсменов с нарушением зрения в возрасте 10 лет и старше ", - рассказали в мэрии.
В программу включены соревнования по ориентированию для людей, имеющих сенсорные нарушения, эстафеты, концертная программа, интерактивная программа, экскурсии. Как говорит организаторы, фестиваль помогает развивать способности к ориентированию и мобильности в пространстве мегаполиса у незрячих людей разных возрастов, а также демонстрирует широкой общественности реабилитационные программы для инвалидов по зрению и их родственников.
В этом году фестиваль в Новосибирске будет проходить в седьмой раз, он проводится по инициативе Новосибирской межрегиональной общественной организации инвалидов "Ассоциация "Интеграция", региональной общественной организации "Федерация спортивного ориентирования Новосибирской области" при поддержке мэрии Новосибирска.