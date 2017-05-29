Критиковавший "Тангейзер" митрополит Тихон призвал уважать чувства верующих и атеистов

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НОВОСИБИРСК, 29 мая. /ТАСС/. Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон, получивший широкую известность в связи с критикой оперы "Тангейзер", призвал уважать чувства не только верующих, но и атеистов.
"У нас есть государственный закон о защите чувств верующих. Конечно, это понимание размытое довольно, и надо, чтобы эксперты определяли, действительно ли оскорбляются чувства верующих или нет. Но такие чувства есть и их надо уважать. Есть чувства и неверующих людей, и я думаю, что их тоже нужно уважать", - сказал митрополит в понедельник в Новосибирске в кулуарах научно-практической конференции "Государство, Общество и Церковь" в ответ на критику одним из журналистов деятельности местных православных активистов.
По мнению Тихона, необходимо жить в одном государстве, иметь свои убеждения, "но стараться не досаждать друг другу и быть единым народом, единой семьей". Он добавил, что не приветствует агрессию с любой стороны, но считает необходимым "защищать русский мир", который, по его словам, подвергается нападкам.
В 2015 году митрополит Тихон заявил, что опера "Тангейзер" в постановке режиссера Тимофея Кулябина в Новосибирском театре оперы и балета (НОВАТ) оскорбляет чувства верующих, так как в ней не по назначению используется церковная символика. Прокуратура возбудила административные дела в отношении Кулябина и директора НОВАТ Бориса Мездрича. Суд впоследствии прекратил их в связи с отсутствием состава преступления, однако опера была снята с репертуара, а директор театра уволен.
Новосибирские православные активисты известны непримиримой критикой "греховных" с их точки зрения явлений в обществе. Они неоднократно выступали с требованием отмены концертов (Мэрлина Мэнсона, групп "Ленинград" и "Бегемот"), выставки Марата Гельмана, запрета зомби-парадов и молодежного шествия с абсурдными лозунгами "Монстрации".