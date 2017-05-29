Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.05:
$ 56.71
€ 63.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новосибирский "левша" освятил три крошечных иконы на мощах Николая Чудотворца в Италии

Сибирь
29 мая, 14:59 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 29, мая. /ТАСС

Одну из них он подарил подворью РПЦ в итальянском городе Бари

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 29 мая. /ТАСС/. Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин, находясь на фестивале искусств в Италии, принял участие в церемонии передачи Русской православной церкви (РПЦ) частицы мощей Николая Чудотворца и освятил на мощах три изготовленных им иконы святого размером 6 на 8 миллиметров, одну из них он подарил местному храму.

"Я присутствовал на торжественной службе, когда частица мощей передавалась РПЦ, ее вел митрополит Иларион. Три иконы Николая Чудотворца, которые я привозил с собой, были освещены на его мощах, нам даже разрешили открыть воротца над мощами и положить иконы прямо на плиту", - рассказал Анискин ТАСС сразу после возвращения из поездки.

Галерея
4 фото
Книга, претендующая на звание самой маленькой в мире
© ТАСС/Владимир Анискин

Новосибирский "левша" создал книгу, которая в 88 раз меньше самой маленькой в мире

Одну из освященных икон он подарил подворью РПЦ в итальянском городе Бари. Она будет размещена в церкви. Две других пока хранятся у мастера.

Художник участвовал в проходившей в Италии выставке "Летнего сада искусств", где представил около 20 своих работ, среди которых есть и классическая подкованная блоха. Он также специально к поездке изготовил миниатюрный герб города Бари и презентовал его мэру.

Анискин занимается микроминиатюрами с 1998 года. В его коллекции есть как оригинальные экспонаты, так и классические работы: подкованная блоха и караван верблюдов в игольном ушке. Он также создал самую маленькую в мире книгу: ее площадь в 67 раз меньше той, что внесена в Книгу рекордов России, и в 88 раз меньше признанной в Книге рекордов Гиннесса. С 1999 года Анискин работает в Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН, где занимается разработкой и созданием микродатчиков для аэродинамических исследований и других областей науки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
9
Режим ЧС федерального уровня ввели в Иркутской области, Красноярском крае и на Ставрополье
10
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
6
Агитпоезд "Армия Победы" проводили из Иркутска
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: история с задержанием мальчика на Арбате - вопрос правоохранительных органов
2
Стоматолога в Петербурге подозревают в удалении 22 здоровых зубов у пациентки
3
Прокуратура Польши подтвердила обнаружение в гробу жертвы крушения Ту-154 других останков
4
По делу о массовых беспорядках у здания парламента Крыма предъявлен первый гражданский иск
5
СБУ проводит обыски в офисах "Яндекса" в Киеве и Одессе
6
В России 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства
7
Джек Воробей достиг дна: новые "Пираты" и трагедия Джонни Деппа
Темы дня
Загрузка...
Реклама