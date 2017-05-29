Новосибирский "левша" освятил три крошечных иконы на мощах Николая Чудотворца в Италии

НОВОСИБИРСК, 29 мая. /ТАСС/. Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин, находясь на фестивале искусств в Италии, принял участие в церемонии передачи Русской православной церкви (РПЦ) частицы мощей Николая Чудотворца и освятил на мощах три изготовленных им иконы святого размером 6 на 8 миллиметров, одну из них он подарил местному храму.

"Я присутствовал на торжественной службе, когда частица мощей передавалась РПЦ, ее вел митрополит Иларион. Три иконы Николая Чудотворца, которые я привозил с собой, были освещены на его мощах, нам даже разрешили открыть воротца над мощами и положить иконы прямо на плиту", - рассказал Анискин ТАСС сразу после возвращения из поездки.

Одну из освященных икон он подарил подворью РПЦ в итальянском городе Бари. Она будет размещена в церкви. Две других пока хранятся у мастера.

Художник участвовал в проходившей в Италии выставке "Летнего сада искусств", где представил около 20 своих работ, среди которых есть и классическая подкованная блоха. Он также специально к поездке изготовил миниатюрный герб города Бари и презентовал его мэру.

Анискин занимается микроминиатюрами с 1998 года. В его коллекции есть как оригинальные экспонаты, так и классические работы: подкованная блоха и караван верблюдов в игольном ушке. Он также создал самую маленькую в мире книгу: ее площадь в 67 раз меньше той, что внесена в Книгу рекордов России, и в 88 раз меньше признанной в Книге рекордов Гиннесса. С 1999 года Анискин работает в Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН, где занимается разработкой и созданием микродатчиков для аэродинамических исследований и других областей науки.