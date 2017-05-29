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Лесопилка в Канске перед пожаром не исполнила решение о ликвидации отходов

Сибирь
29 мая, 15:25 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 29, мая. /ТАСС

Ранее региональное управление СК сообщало, что территория предприятия стала одним из очагов пожаров в городе

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КРАСНОЯРСК, 29 мая. /ТАСС/. Директор лесопромышленного предприятия "Синь И" в городе Канске Красноярского края, где 24 мая при пожаре сгорели десятки домов и погибли два человека, не исполнила вынесенное ранее предписание суда о ликвидации отходов. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"Суд обязал ООО "Синь И" исключить горение отходов обработки древесины и накопление их, <...> очистить территорию, вывезти отходы обработки древесины на специализированный полигон, приостановив деятельность ООО "Синь И" до устранения указанных нарушений <...> Директор ООО "Синь И" мер к исполнению судебного решения не приняла, деятельность организации не приостановила, территорию не очистила, отходы обработки древесины на специализированный полигон не вывезла", - говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре отметили, что судебные приставы предупреждали руководителя фирмы об уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Однако 22 мая, за два дня до пожаров, "опечатанные ранее судебным приставом станки на момент проверки находились в рабочем режиме, электрощиток освобожден от пломбы, вокруг станков имелись свежие опилки, территория предприятия не очищена". В ведомстве добавили, что материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

По данным базы ЕГРЮЛ, единственным учредителем ООО "Синь-И" является гражданин Китая Лю Шаолинь. Компания занимается торговлей древесным сырьем и необработанными лесопиломатериалами.

Один из очагов пожара

Ранее региональное управление Следственного комитета сообщало, что территория предприятия стала одним из очагов пожаров в Канске.

Накануне краевой главк МВД, сообщил, что директор одного из деревообрабатывающих предприятий в городе Канске арестована по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности. В отношении нее было возбуждено дело по статье УК РФ "Нарушение требований пожарной безопасности".

В минувшую среду в городах Канск и Лесосибирск и нескольких поселках произошли масштабные пожары, сгорело более 130 домов, погибли три человека.

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