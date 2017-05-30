Площадь природных пожаров в Забайкалье за сутки выросла более чем вдвое

Источник: ураган в Москве унес жизни пяти женщин и шести мужчинПроисшествия 30 мая, 6:11
Гол Малкина помог "Питтсбургу" победить "Нэшвилл" на старте финальной серии Кубка СтэнлиСпорт 30 мая, 6:08
Ассанж не согласился с президентом Эквадора, который назвал его хакеромМеждународная панорама 30 мая, 3:39
Избитому в Канкуне россиянину предъявлено обвинение в убийствеПроисшествия 30 мая, 3:37
Гольфист Тайгер Вудс отрицает, что был пьян во время ареста во ФлоридеСпорт 30 мая, 3:25
Беттмэн: НХЛ не изменила решения по участию игроков лиги в ОИ-2018Спорт 30 мая, 2:48
"Вашингтон" и "Торонто" проведут матч на открытом стадионе Военно-морской академии СШАСпорт 30 мая, 2:17
КНДР заявила об успешном запуске баллистической ракетыМеждународная панорама 30 мая, 2:12
В Большом театре в 25-й раз вручат Международный балетный приз Benois de la danseКультура 30 мая, 1:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧИТА, 30 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Площадь природных пожаров в Забайкальском крае за сутки возросла более чем в два раза - с 1,2 тысячи до 2,7 тысячи га, сообщила во вторник пресс-служба регионального Минприроды.
"По данным на утро понедельника, в регионе действуют девять лесных пожаров на общей площади 1,3 тысячи га, еще четыре пожара локализованы на 288,5 га. Кроме того, на землях Минобороны РФ действуют два лесных пожара площадью 40 га, один пожар локализован на 1 тысяче га. Угрозы населенным пунктам нет", - сказали в ведомстве.
Основной причиной пожаров, по информации регионального министерства, является человеческий фактор, рост площади возгораний наблюдается из-за повышения дневных температур и усиления ветра.
На данный момент огонь тушат 447 человек, в том числе 160 парашютистов-десантников, задействовано 78 единиц техники.
На прошлой неделе ситуация с лесными пожарами обострилась в нескольких регионах Сибири. В Красноярском крае и Иркутской области произошли пожары в 10 населенных пунктах. Огонь уничтожил 179 жилых домов, в которых проживали 720 человек, шесть объектов экономики и 15 нежилых строений, в Красноярском крае в результате пожаров погибли три человека.
В Забайкальском крае действует режим, ограничивающий пребывание граждан в лесах и въезд туда транспорта.