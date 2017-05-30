Площадь природных пожаров в Забайкалье за сутки выросла более чем вдвое

ЧИТА, 30 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Площадь природных пожаров в Забайкальском крае за сутки возросла более чем в два раза - с 1,2 тысячи до 2,7 тысячи га, сообщила во вторник пресс-служба регионального Минприроды.

"По данным на утро понедельника, в регионе действуют девять лесных пожаров на общей площади 1,3 тысячи га, еще четыре пожара локализованы на 288,5 га. Кроме того, на землях Минобороны РФ действуют два лесных пожара площадью 40 га, один пожар локализован на 1 тысяче га. Угрозы населенным пунктам нет", - сказали в ведомстве.

Основной причиной пожаров, по информации регионального министерства, является человеческий фактор, рост площади возгораний наблюдается из-за повышения дневных температур и усиления ветра.

На данный момент огонь тушат 447 человек, в том числе 160 парашютистов-десантников, задействовано 78 единиц техники.

На прошлой неделе ситуация с лесными пожарами обострилась в нескольких регионах Сибири. В Красноярском крае и Иркутской области произошли пожары в 10 населенных пунктах. Огонь уничтожил 179 жилых домов, в которых проживали 720 человек, шесть объектов экономики и 15 нежилых строений, в Красноярском крае в результате пожаров погибли три человека.

В Забайкальском крае действует режим, ограничивающий пребывание граждан в лесах и въезд туда транспорта.