В Забайкалье суд оштрафовал известного пилота за "мертвую петлю" с пассажирами на борту

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ЧИТА, 30 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Суд в Чите оштрафовал известного в регионе летчика-любителя, который совершил опасный маневр во время полета на сверхлегком самолете с пассажирами, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"Судом установлено, что Кулеш в мае 2016 года осуществил на принадлежащем ему воздушном судне Dragonfly два развлекательных полета с пассажирами в границах Читы и Читинского района Забайкальского края на высоте более 200 м. Во время полета была исполнена фигура высшего пилотажа "мертвая петля" (петля Нестерова). За полеты Кулеш получил 5 тыс. рублей", - сказали в ведомстве.
Там отметили, что оказанные обвиняемым услуги не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, поскольку он не имел действующего свидетельства пилота, не прошел соответствующего обучения и не имел медицинского заключения врачебно-летной экспертной комиссии, а соответственно не мог управлять самолетом. "Кроме того, на воздушное судно отсутствовал сертификат летной годности, что влечет запрет его эксплуатации", - добавили в пресс-службе.
Летчик признан виновным по ч. 1 ст. 238 УК России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей") и оштрафован. Размер штрафа в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре не назвали, сам Кулеш в беседе с ТАСС также отказался его называть, сказав, что "сумма настолько незначительная, что ее не нужно обсуждать". От прочих комментариев он отказался.
Кулеш - известный в Забайкальском крае скульптор, архитектор и летчик-любитель. Он также является автором памятника князю Александру Невскому на привокзальной площади Читы.