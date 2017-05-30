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Ученые Сибири и Вьетнама договорились сотрудничать в энергетике и исследовании цунами

Сибирь
30 мая, 9:37 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 30, мая. /ТАСС

Меморандум о сотрудничестве включает также совместную работу в области информационных технологий и биотехнологий

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НОВОСИБИРСК, 30 мая. /ТАСС/. Сибирское отделение (СО) РАН и Вьетнамская академия наук и технологий (ВАНТ) спустя 10 лет подписали обновленный меморандум о сотрудничестве. Он, в частности, включает совместную работу в области энергетики, информационных технологий, исследовании природы землетрясений и цунами, сообщило официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

"ВАНТ и СО РАН подписали меморандум о сотрудничестве, которое развивает в новых условиях принципы и приоритеты генерального соглашения сторон от 2007 года и заменяет его", - говорится в сообщении.

Присутствовавший на подписании академик ВАНТ Чау Ван Минь сообщил, что в 2011 году во Вьетнаме был принят мастер-план по развитию науки до 2020 года и на перспективу до 2030 года. "В нем ключевыми направлениями выделены информатика и информационные технологии, биотехнологии, материаловедение, энергетика, изучение ресурсов океана и биоразнообразия в целом", - приводит издание его слова.

СО РАН и ВАНТ будут сотрудничать в этих отраслях, а также в разработке современных методов интенсификации нефтедобычи и исследования геодинамических процессов, в том числе приводящих к землетрясениям и цунами. Зампредседателя СО РАН академик Василий Фомин предположил, что основной формой взаимодействия ученых двух стран "станут совместные проекты с обособленным финансированием, отбираемые на конкурсной основе".

Вьетнамская академия наук и технологий является государственным институтом на уровне министерства, а ее глава имеет статус министра. ВАНТ располагает 32 институтами в восьми городах, а также около 100 экспериментальными установками и станциями мониторинга, в ней работает более 600 докторов наук и четыре академика.

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