Плодово-ягодные сады площадью 170 га посадят в Новосибирской области

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НОВОСИБИРСК, 30 мая. /ТАСС/. Плодово-ягодные сады планируется посадить в Новосибирской области на площади более 170 га. Садовые культуры уже заложены на площади 26,5 га, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Закладкой садов в регионе занимаются десять хозяйств, все они входят в некоммерческий союз "Новосибирскплодопром", с которым Минсельхоз (Новосибирской области) активно сотрудничает. По итогам закладки садов хозяйствам будет оказана господдержка из федерального и областного бюджетов. В прошлом году ее сумма составила 17,4 млн рублей", - приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства региона Василия Пронькина.
Он отметил, что весной, в основном, высаживают землянику, облепиху, питомники. Однако основная работа проходит осенью. В этот период хозяйства высаживают многолетние насаждения - яблони, малину, смородину, черноплодную рябину.
В настоящее время в хозяйствах Новосибирской области выращивают землянику на площади около 30 га. Другие плодово-ягодные культуры выращиваются лишь на частных подворьях.