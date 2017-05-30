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Возбуждено дело по факту пожара в Красноярском крае, уничтожившего 34 дома

Сибирь
30 мая, 10:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

В сгоревших домах в поселке Стрелка проживали почти 200 человек

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Сгоревшие жилые дома в поселке Стрелка.

Сгоревшие жилые дома в поселке Стрелка.

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности по факту пожара в поселке Стрелка Красноярского края, уничтожившего 34 частных дома. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ - "Халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан". В ходе расследования уголовного дела будут детально изучены все причины и условия возникновения пожара, оставившего жителей поселка Стрелка без крова", - сказали в ведомстве.

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По предварительной версии следствия, днем 24 мая загорелся лес в районе Лебяжьего озера, расположенного недалеко от города Лесосибирска. В результате огонь распространился на частные дома на улицах Таежной, Гулика, Проточной и переулке Таежном городского поселка Стрелка. "Пожаром были уничтожены 34 частных жилых дома, в которых проживали 199 граждан, им причинен особо крупный ущерб, жильцы домов эвакуированы, жертв нет. Кроме того, пострадали несколько производственных предприятий", - добавили в СК.

В настоящее время произведены осмотры мест происшествий, домовладений, уничтоженных и пострадавших в результате пожара в поселке Стрелка, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения. Кроме того, для установления границ возгорания территория, охваченная огнем, осмотрена с помощью GPS-навигатора и аэрофотосъемки. Следователи допрашивают свидетелей, также запрошены документы о подготовке поселения к пожароопасному периоду, инструкции должностных лиц администрации Лесосибирска и сотрудников пожарной службы.

24 мая произошли масштабные пожары также в Лесосибирске, Канске, поселках Стрелка (входит в городской округ Лесосибирск), Малая Кеть, Тиличеть. В результате погибли три человека. Серия крупных возгораний оставила без крыши над головой 533 человека, в том числе 67 детей. По фактам пожаров возбуждено несколько уголовных дел.

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