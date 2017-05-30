ФСБ пресекла деятельность преступников, подделывавших документы для мигрантов

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ России пресекли в Новосибирской области деятельность преступной группы, специализировавшейся на изготовлении и сбыте поддельных документов, необходимых для трудоустройства выходцев из Средней Азии на территории РФ. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"При проведении обысков обнаружены и изъяты паспорта иностранных граждан, патенты на работу, сертификаты о владении русским языком и знании основ законодательства РФ, страховые медицинские полисы, медицинские заключения о состоянии здоровья иностранных граждан, бланки уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания, средства изготовления поддельных документов, а также электронная база лиц, пользовавшихся услугами преступников", - сообщили в ЦОС.

В отношении организаторов канала незаконной миграции избраны различные меры пресечения. "Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322.1 ("Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой") УК РФ", - добавили в ФСБ.