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Росприроднадзор подал иск к Омскому НПЗ из-за выбросов в марте

Сибирь
30 мая, 13:43 UTC+3 ОСЛО ОСЛО 30, мая. /ТАСС

Ведомство будет взыскивать с предприятия компенсацию за ущерб, нанесенный окружающей среде, сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской

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© Станислав Красильников/ТАСС

ОСЛО, 30 мая. /ТАСС/. Росприроднадзор подал иск к компании "Газпромнефть-ОНПЗ" из-за выбросов в Омске в марте этого года, сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

"Росприроднадзор подал иск к Омскому нефтеперерабатывающему заводу за нарушения природоохранного законодательства при проведении работ на буферных прудах. Рассмотрение дела состоится 8 июня", - сказал Донской.

По его словам, ведомство будет взыскивать с предприятия компенсацию за ущерб, нанесенный окружающей среде.

В начале марта жители Омсква пожаловались в Росприроднадзор на стойкий химический запах. Эксперты установили, что воздух был загрязнен этилмеркаптаном - промышленной ароматической добавкой к природному газу. По факту превышения выбросов заведено было возбуждено уголовное дело о загрязнении атмосферы.

Омский НПЗ является крупнейшим по объему переработки и одним из самых современных нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие выпускает порядка 50 видов нефтепродуктов. В 2016 году завод увеличил производство битумной продукции для строительства дорог на 9,9% - до 430 тыс. тонн, бензина на 6,6% - до 4,7 млн тонн, дизельного топлива на 3,2% - до 6,5 млн тонн и ароматических углеводородов на 5,6% - до 430 тыс. тонн. Доля выхода светлых нефтепродуктов была увеличена до 70,92%.

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