Сертификаты на приобретение жилья в Бурятии получат 150 молодых семей

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УЛАН-УДЭ, 30 мая. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Субсидии на приобретение жилья в 2017 году в Бурятии получат 150 молодых семей. Об этом сообщил врио главы Бурятии Алексей Цыденов.
"В этом году 150 семей получают сертификаты. На этом мы не останавливаемся, сейчас прорабатываем возможность поддержки молодых учителей, врачей и ветеринаров на селе путем выделения леса для строительства домов и компенсации трат на лесоотведение и его транспортировку", - сказал он на торжественной церемонии вручения сертификатов участникам подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" (2015-2020 гг.).
Сертификат молодым семьям выдается в виде субсидий в размере 30-35%, которые предназначены для строительства или покупки жилья за наличный расчет или в ипотеку. "По отдельным направлениям государство должно помогать, например, для поддержки молодых специалистов в селах", - добавил Цыденов.
ФЦП "Жилище" в Бурятии реализуется с 2002 года. За прошедшее время приобрели и построили свое жилье общей площадью около 212 тыс. кв. метров свыше 3,5 тыс. молодых семей и молодых специалистов - на сумму более 806 млн рублей из федерального, республиканского и местных бюджетов. При этом было привлечено более 1 млрд рублей внебюджетных средств - собственных и заемных средств организаций.