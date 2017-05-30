Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.05:
$ 56.52
€ 62.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сертификаты на приобретение жилья в Бурятии получат 150 молодых семей

Сибирь
30 мая, 16:39 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова

Сертификат выдается в виде субсидий в размере 30-35%, которые предназначены для строительства или покупки жилья за наличный расчет или в ипотеку

Поделиться
Материал из 1 страницы

УЛАН-УДЭ, 30 мая. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Субсидии на приобретение жилья в 2017 году в Бурятии получат 150 молодых семей. Об этом сообщил врио главы Бурятии Алексей Цыденов.

"В этом году 150 семей получают сертификаты. На этом мы не останавливаемся, сейчас прорабатываем возможность поддержки молодых учителей, врачей и ветеринаров на селе путем выделения леса для строительства домов и компенсации трат на лесоотведение и его транспортировку", - сказал он на торжественной церемонии вручения сертификатов участникам подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" (2015-2020 гг.).

Сертификат молодым семьям выдается в виде субсидий в размере 30-35%, которые предназначены для строительства или покупки жилья за наличный расчет или в ипотеку. "По отдельным направлениям государство должно помогать, например, для поддержки молодых специалистов в селах", - добавил Цыденов.

ФЦП "Жилище" в Бурятии реализуется с 2002 года. За прошедшее время приобрели и построили свое жилье общей площадью около 212 тыс. кв. метров свыше 3,5 тыс. молодых семей и молодых специалистов - на сумму более 806 млн рублей из федерального, республиканского и местных бюджетов. При этом было привлечено более 1 млрд рублей внебюджетных средств - собственных и заемных средств организаций.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
9
Режим ЧС федерального уровня ввели в Иркутской области, Красноярском крае и на Ставрополье
10
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
6
Агитпоезд "Армия Победы" проводили из Иркутска
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп считает, что в России смеются над США из-за обвинений в его адрес
2
"Аэрофлот" подал иск на 2,1 млрд руб. к производителю самолетов Sukhoi SuperJet
3
Украина открыла уголовное дело против РФ за ведение "гибридной войны"
4
Лавров считает заявления Макрона о пропаганде СМИ РФ влиянием антироссийской кампании
5
ЕСПЧ обязал РФ выплатить €38 тыс. по делу о вбросах на думских выборах 2011 года
6
Премьер Молдавии: Кишинев хочет от Москвы более уважительного отношения
7
АТОР: российские курорты лидируют по количеству бронирований на летний отдых 2017 г.
Темы дня
Загрузка...
Реклама