Начинающие и семейные фермеры получили в Забайкалье 113 млн руб. грантов

ЧИТА, 30 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Начинающие фермеры и представители семейных животноводческих хозяйств получили в Чите сертификаты по предоставлению грантов на общую сумму почти в 113 млн рублей, сообщила пресс-служба губернатора Забайкальского края.

"Надеемся, что деньги, выделенные государством, принесут пользу сельскохозяйственной отрасли Забайкалья. Уверен, что все грантополучатели выполнят взятые на себя обязательства, чтобы наш край звучал на всех уровнях и только с хорошей стороны", - сказал на церемонии вручения сертификатов победителям конкурсного отбора по предоставлению грантов министр сельского хозяйства и продовольствия края Михаил Кузьминов.

В пресс-службе отметили, что на конкурс начинающих фермеров в 2017 году поступило 88 заявок, на отбор семейных животноводческих ферм - 18 заявок. В итоге к участию в конкурсе допустили 35 начинающих фермеров и восемь представителей семейных животноводческих ферм.

"Решением комиссии победителями признаны 30 проектов, из которых 24 - по программе поддержки начинающих фермеров, шесть - по программе развития семейных животноводческих ферм. Общая сумма государственной поддержки, которая будет направлена на реализацию данных бизнес-планов - почти 113 млн рублей. Гранты получат хозяйства из 13 районов края", - отметили в пресс-службе.

Начинающие фермеры планируют потратить гранты на покупку техники, приобретение сельскохозяйственных животных. Семейные животноводческие фермы планируют строительство, ремонт или модернизацию животноводческой ферм, приобретение техники и оборудования, покупку высокопродуктивного скота.

Сумма грантов для начинающих фермеров составила от 1,2 до 3 млн рублей, для семейных животноводческих ферм - от 1,4 до 20 млн рублей.