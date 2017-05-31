Установлены причины пожаров, уничтоживших более 40 домов в Иркутской области

ИРКУТСК, 31 мая. /ТАСС/. Оперативные группы МЧС установили причины пожаров в Тайшетском и Чунском районах, уничтоживших на прошлой неделе более 40 домов в различных населенных пунктах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

"Причины пожаров уже установлены специалистами", - отметили в пресс-службе. В частности, по данным ведомства, в поселках Пойма Тайшетского района и Октябрьский Чунского района на жилые дома перешли природные пожары.

Причиной пожара в посёлке Новотрёмино стало короткое замыкание на воздушной линии электропередачи. В нежилом посёлке Горевой пожар начался c территории базы бывшего лесоперерабатывающего предприятия.

Отмечается, что во всех случаях условием распространения пожаров на большую площадь стала жаркая погода при сильном порывистом ветре.

По словам начальника управления ГУ МЧС Валентина Нелюбова, огнеборцам в этих населенных пунктах удалось отстоять в общей сложности более 1300 домов. Превентивную работу местных властей по предотвращению пожаров начальник главка счел недостаточной. "В силах должностных лиц на местном уровне оперативно действовать в соответствии с полученными прогнозами, а также пресекать нарушения правил пожарной безопасности, разведение костров, выходы граждан в лес, сжигание на территории мусора и отходов лесопереработки", - напомнил он.

Ранее сообщалось, что пожары 24 мая уничтожили 130 домов в различных населенных пунктах Красноярского края и 40 домов в Тайшетском и Чунском районах Иркутской области. В городе Канске Красноярского края погибли два человека.

C 28 апреля в Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации, введенный после того, как массовые пожары уничтожили 59 жилых домов в поселке Бубновка Киренского района и еще около 100 строений в других населенных пунктах.