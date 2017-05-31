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Новосибирская область летом подготовит заявку на создание ТОР в двух моногородах

Сибирь
31 мая, 8:56 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 31, мая. /ТАСС

Инвестпроекты предполагается реализовать в Линево и Горном

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НОВОСИБИРСК, 31 мая. /ТАСС/. Новосибирская область планирует летом 2017 года подготовить заявку на создание территорий опережающего развития (ТОР) в двух моногородах региона - Линево и Горный, сообщила журналистам министр экономического развития региона Ольга Молчанова.

"Моногородам может быть присвоен статус ТОР. Мы должны подготовить заявку, мы это планируем сделать летом. Согласовали это с Фондом моногородов", - сказала Молчанова.

Она уточнила, что заявка предполагает описание инвестиционных проектов, которые планируется реализовать в моногородах с планами по производству и сбыту продукции.

Ранее ТАСС сообщал, что ТОР в Линево планируется ориентировать на проект российско-итальянского обувного кластера, который объединит на территории Новосибирской области и ряда других российских регионов 15 производств кожевенного сырья, детской, мужской, женской и рабочей обуви. Инвестиции в проект составят около €80 млн, будет создано три тысячи рабочих мест. Предполагается, что он займет четверть регионального и 15% российского рынка. С итальянской стороны в проекте примет участие группа компаний Mac Senior.

В Линево живут 19 тыс. человек, градообразующее предприятие - Новосибирский электродный завод (входит в ГК "Энергопром" холдинга "Ренова"). Ранее ТАСС сообщал, что ТОР в Линево планируется ориентировать на проект российско-итальянского обувного кластера с инвестициями около €80 млн, который объединит 15 производств кожевенного сырья и обуви на территории Новосибирской области и ряда других российских регионов.

Градообразующие предприятия поселка Горный, где проживают около 9 тыс. человек, производят железнодорожные шпалы и щебень. Как сообщалось ранее, компания "Салаватстекло" планирует построить к 2019 году в поселке стекольный завод, объем инвестиций составит порядка 10 млрд рублей.

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