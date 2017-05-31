МЧС настаивает на проверках предприятий леспрома Сибири, Дальнего Востока и Урала

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КРАСНОЯРСК, 31 мая. /ТАСС/. Сибирский региональный центр (СРЦ) МЧС обратился в генпрокуратуру с просьбой о проведении внеплановых проверок предприятий лесопромышленного комплекса в регионах Сибири, Дальнего Востока и Урала.
"Руководство Сибирского регионального центра МЧС России обратилось к заместителям генерального прокурора России в Сибирском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах с просьбой о содействии в проведении внеплановых проверок пожарного состояния предприятий, деятельность которых способна осложнить пожарную обстановку в регионах", - сообщила пресс-служба СРЦ.
В письме Сибирского регионального центра в адрес органов прокуратуры отмечено, что "имеется острая необходимость незамедлительного проведения внеплановых проверок лесоперерабатывающих организаций, собственников и арендаторов земель сельскохозяйственного назначения".
Проверки должны проводится с привлечением общественных организаций по поддержке малого и среднего бизнеса, уточнили в ведомстве.
По данным МЧС, пожары, произошедшие на прошлой неделе в Красноярском крае и Иркутской области, случились во многом из-за сжигания древесных отходов на предприятиях лесопереработки и неконтролируемые палы сухой растительности на землях муниципального и сельхозназначения.
Двадцать четвертого мая произошли масштабные пожары также в Лесосибирске, Канске, поселках Стрелка (входит в городской округ Лесосибирск), Малая Кеть, Тиличеть на территории Красноярского края. В результате погибли три человека. Серия крупных возгораний оставила без крыши над головой 533 человека, в том числе 67 детей. По фактам пожаров возбуждено несколько уголовных дел.