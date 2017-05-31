Красноярский край уже выделил пострадавшим от пожаров 24 мая более 17 млн руб.

КРАСНОЯРСК, 31 мая. /ТАСС/. Красноярский край направил на выплату материальной помощи пострадавшим от пожаров 24 мая более 17 млн рублей. Помощь получили более 600 человек, сообщили ТАСС в Министерстве социальной политики региона.

"Выплаты материальной помощи пострадавшим от пожаров жителям Канска, Лесосибирска, Нижнеингашского и Бирилюсского районов практически завершены. 645 человек получили выплаты в размере 10 и 12 тыс. рублей, 205 семей, утративших имущество, получили 50 тысяч рублей, еще две семьи, частично утратившие имущество, получили 20 тысяч рублей. Всего было направлено более 17 млн рублей", - уточнили в министерстве. По словам представителя ведомства, на сегодняшний день выплаты практически завершены.

Двадцать четвертого мая произошли масштабные пожары в Лесосибирске, Канске, поселках Стрелка (входит в городской округ Лесосибирск), Малая Кеть, Тиличеть. В результате погибли три человека. Серия крупных возгораний оставила без крыши над головой 533 человек, в том числе 67 детей. По фактам пожаров возбуждено несколько уголовных дел.