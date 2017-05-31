Активисты ОНФ нашли свалку на сельскохозяйственных землях Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 31 мая. /ТАСС/. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Новосибирской области обнаружили незаконную свалку на землях сельхозназначения в селе Новопичугово Ордынского района. С разрешения местных чиновников для складирования мусора была отведена земля, принадлежащая юридическому лицу и предназначенная для сельскохозяйственных работ, сообщила пресс-служба новосибирского отделения ОНФ.

"Мы подготовили и направили в органы муниципальной власти, а также в прокуратуру запросы с просьбой дать правовую оценку действиям чиновников, а также с предложением оперативно ликвидировать незаконную свалку", - приводит пресс-служба слова сопредседателя регионального штаба ОНФ Сергея Соколова.

Как уточнили ТАСС в ОНФ, площадь самой свалки не очень большая - 10-15 км, но она никак не огорожена, и мусор с нее разлетается по расположенным вокруг полям с зерновыми. С жалобами к общественникам обратились арендаторы этих полей.

По их словам, глава сельсовета отдал распоряжение складировать бытовые отходы на двух земельных участках сельхозназначения, принадлежащих юридическому лицу, и участке полевой дороги. Ранее предприниматели обращались в суд, выиграли дело, но свалка осталась.

По данным активистов, глава сельсовета объяснил свое решение отсутствием других мест для складирования мусора. "Более того, размещение свалки ранее было, якобы, согласовано с главой муниципального образования. Естественно, по этой банальной причине речи не идет о выполнении со стороны чиновников решения суда. Местные жители продолжают свозить сюда мусор, который ветер разносит по засеянным агрокультурами соседним полям", - сказал Соколов.