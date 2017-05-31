Спасатели из Новосибирска усилят группировку МЧС по борьбе с паводком в Омской области

НОВОСИБИРСК, 31 мая. /ТАСС/. Сибирский спасательный центр МЧС России (Новосибирск) направил в Омскую область 120 военнослужащих для усиления местной группировки спасателей во время паводка. В соседний регион выдвинулась спасательная колонна из 22 единиц техники, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

"На бортах автомобилей находится все необходимое для работы спасателей: надувные лодки с мотором, мотопомпы для откачивания воды, многофункциональные гидравлические, шанцевые и слесарные инструменты, световые комплексы для работы в ночное время", - сказал старший аэромобильной группировки Сибирского спасательного центра МЧС России Денис Литвинов.

По его словам, в состав колонны также включены три аварийно-спасательных автомобиля, самосвал и экскаватор, что по опыту предыдущих командировок может пригодиться в ходе аварийно-спасательных и других неотложных работ. Для патрулирования местности будет применяться беспилотный летательный аппарат.

Предполагается, что спасатели будут задействованы в Усть-Ишимском районе Омской области для мониторинга паводковой обстановки, укрепления дамбы на реке Иртыш и очистки водоотводных каналов. Если потребуется, сотрудники МЧС России готовы доставлять жителям продукты и воду, провести эвакуацию людей и имущества. Командировка продлится до полной стабилизации обстановки и снятия угрозы подтопления.

Для военнослужащих Сибирского спасательного центра МЧС России эта командировка будет седьмой за год: спасатели в 2017 году боролись с природными пожарами в Забайкальском крае, обеспечивали безаварийный пропуск половодья в Алтайском крае (2 командировки), Томской области (2 командировки) и Республике Алтай.