В Иркутской области задержан подозреваемый в угоне машины скорой помощи

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне машины скорой помощи с оборудованием и медикаментами с территории Зиминской городской больницы в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В течение получаса полицейские разыскали похищенный специализированный автомобиль скорой медицинской помощи и задержали подозреваемого в угоне", - сказала она.

По словам Волк, около семи часов утра в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Зиминский" поступило сообщение о том, что с территории Зиминской городской больницы угнали спецавтомобиль марки "Газель", в котором находились оборудование и медикаменты. "На поиски машины были немедленно ориентированы дежурные наряды ГИБДД, спустя полчаса после поступления заявления экипаж ДПС обнаружил машину на берегу реки Оки в нескольких километрах от медицинского учреждения. Рядом с ней находился неизвестный. При виде патрульной машины он попытался убежать, но был задержан и доставлен в отдел полиции", - пояснила она.

Задержанный оказался 22-летним местным жителем, ранее судимым за подобное преступление. Как выяснили дознаватели, молодой человек проник в гараж медучреждения, похитил ключи зажигания от "Газели" и направился кататься по городу, после чего приехал к реке и стал искать в машине ценные вещи. По данному факту дознавателями возбуждено уголовное дело.