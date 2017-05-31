Авиация совершила более 200 вылетов в борьбе с шелкопрядом в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 31 мая. /ТАСС/. Авиация, сосредоточенная на севере Красноярского края для борьбы с сибирским шелкопрядом, поразившем тайгу, совершила за четыре дня более 200 вылетов, во время которых лес обрабатывался специальными веществами. Об этом сообщили в Министерстве лесного хозяйства региона.

"В ходе работ по ликвидации очагов сибирского шелкопряда на территории Енисейского и Нижне-Енисейского лесничеств за четыре дня специалисты Лесопожарного центра обработали более 66 тыс. га леса. В мероприятиях задействовано около 80 человек и более 25 единиц техники. Всего за период обработки совершено 205 вылетов авиации", - сообщили в ведомстве.

Для борьбы с шелкопрядом в Енисейском районе Красноярского края сосредоточены более 20 самолетов Ан-2, оснащенных специальной аппаратурой для ультрамалообъемного опрыскивания. Обработку территории проводят баковой смесью, состоящей из биологического препарата "Лепидоцид СК" и химического препарата "Димилин СП".

В период проведения обработки доступ людей на обрабатываемые участки запрещен. После окончания работы выпас скота, сбор грибов и ягод, отдых и сенокос разрешаются только через 20 дней.

По данным министра лесного хозяйства региона Владимира Векшина, очаг распространения шелкопряда составляет почти 890 тыс. га. Он был выявлен осенью 2015 года, тогда его площадь составляла несколько десятков тысяч гектаров. В июне 2016 года специалисты Лесопожарного центра с помощью самолетов Ан-2, обработали 35 тыс. гектаров зараженного шелкопрядом леса препаратом "Лепитоцид СК". Удалось не допустить распространения вредителя на природный заказник "Больше-Касский".

Последствия нашествия шелкопряда можно устранить сплошной санитарной рубкой. Если зараженный лес не трогать, это приводит к образованию непроходимых завалов, мертвые и сухие деревья быстро загораются от молний, что приводит к масштабным пожарам. Ранее массовое размножение сибирского шелкопряда происходило в крае в 1950-х, 1970-х, 1994-1996 гг., что приводило к полной гибели хвойных деревьев на месте вспышки. Сейчас общая площадь лесного фонда края превышает 160 млн га.